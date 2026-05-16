بوتين شكر محمد بن زايد على جهود الوساطة المتواصلة

تلقى بن زايد آل ، السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على كل المستويات.

كما أعرب الرئيس خلال الاتصال عن شكره وتقديره للشيخ زايد لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها بنجاح، بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني.



كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. (سكاي نيوز عربية)