عربي-دولي
"سنتكوم": مروحياتنا تواصل مراقبة مضيق هرمز لفرض الحصار على إيران
Lebanon 24
16-05-2026
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
القيادة المركزية
الأميركية، في بيان صدر السبت، بأن مروحياتها العسكرية تنفذ طلعات رقابية مكثفة فوق المياه الإقليمية القريبة من مضيق هرمز لمتابعة حركة السفن التجارية، وذلك في سياق إطباق الحصار البحري الذي تفرضه
واشنطن
على السواحل والموانئ
الإيرانية
.
وأوضحت القيادة أن الإجراءات الصارمة المتخذة حتى تاريخ 16 أيار الحالي أسفرت عن إعادة توجيه 78 سفينة تجارية وتعطيل حركة 4 سفن أخرى، بهدف التحقق من الامتثال الكامل للقرارات
الأمريكية
المعمول بها.
وتقود العمليات البحرية والجوية في المنطقة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي تعد ركيزة الانتشار الأميركي الحالي، مدعومة بمدمرات وسفن مساندة تابعة للأسطول الأميركي المنتشر في مياه
الخليج
وبحر العرب.
يُذكر أن هذا الحصار البحري دخل حيز التنفيذ في 13 نيسان الماضي، عقب أيام وجيزة من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة.
وقد ربط الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مصير هذه التدابير بمسار التفاوض، مؤكداً في مواقف متعددة أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيبقى قائماً ومستمراً، ولن يتم رفعه حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في
الشرق الأوسط
.
