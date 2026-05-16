تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها

Lebanon 24
16-05-2026 | 12:33
A-
A+
الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها
الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبنّى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إستراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة أولويات العمل الحكومي وتثبيت ركائز الاستقرار المالي، مدشناً حزمة من التوجيهات المباشرة لتحسين الأداء العام للمؤسسات الرسمية.
Advertisement

وأمهل رئيس الوزراء كافة الوزارات فترة زمنية محددة بـ 30 يوماً لتقديم خططها وتحديد أولويات عملها تحت مظلة البرنامج الحكومي، بالتزامن مع إطلاق عملية مراجعة واسعة للموازنات العامة، بغية إعادة توجيه النفقات نحو المشاريع التنموية المتوقفة وتلك التي تحقق عوائد مجدية.

وفي مسعى لتنويع مصادر الدخل، دعا الزيدي إلى إنشاء مجلس خاص بالاستقرار المالي، كما وجّه وزارة النفط بتبني سياسة جديدة تقوم على تعظيم القيمة المضافة لثروات البلاد عبر الانتقال من مرحلة الاكتفاء بتصدير النفط الخام إلى زيادة الإنتاج والتصدير للمنتجات المشتقة، بما يضمن تعزيز الخزينة العامة.

وعلى صعيد البنية التحتية، ركّزت التوجيهات على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وتطبيق برامج الحوكمة في قطاعي النقل والاتصالات، مع تقديم الدعم المطلق لـ "طريق التنمية" كركيزة لربط الاقتصاد العراقي بحركة التجارة الدولية وجلب موارد مالية إضافية.

ولجذب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال، أقرت التوجيهات تفعيل نظام "النافذة الواحدة" لتبسيط المعاملات الاستثمارية والقضاء على الروتين الإداري، بالتوازي مع وضع خطة مزدوجة تشمل معالجات آنية وإستراتيجية لملف الكهرباء لضمان استقرار الطاقة لدعم القطاعات الإنتاجية، مع التأسيس لبيئة طاردة للفساد المالي والإداري الذي يشكل العقبة الأساسية أمام مسار التنمية والاستثمار.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة العراقية: أولوياتي إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي شامل
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: مضت 3 أيام ولم تنفجر أي من آبارنا النفطية وبإمكاننا أن نجعلها 30 يوما
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: الاتفاق بين واشنطن وطهران سينفذ على 3 مراحل هي إنهاء الحرب وحل أزمة هرمز ومهلة 30 يوما للتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية": الأولوية لوقف شامل للحرب وتعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

التجارة الدولية

مجلس الوزراء

وزارة النفط

العراقي

30 يوما

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16
Lebanon24
23:12 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24