أليكس صعب.. من رجل مادورو المقرب إلى الترحيل نحو الولايات المتحدة

أعلنت السلطات في ، اليوم الأحد، أنها رحّلت السابق أليكس صعب، أحد المقربين من الرئيس المعتقل ، إلى ، السبت.وجاء في بيان صادر عن إدارة الهجرة الفنزويلية: "تعلن فنزويلا ترحيل المواطن الكولومبي أليكس نعيم صعب موران، في 16 أيار 2026".وأضاف: "صدر أمر الترحيل نظراً لتورط المواطن الكولومبي المذكور بجرائم مختلفة في ، وهو أمر معروف وموثق إعلامياً على نطاق واسع".وتوطدت علاقة أليكس صعب بالحكومة الفنزويلية، خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز (1999-2013)، قبل أن يتولى إدارة شبكة استيراد واسعة النطاق لصالح حكومة نيكولاس مادورو، كما اعتُبر وسيطاً رئيسياً للحكومة في سعيها للتكيف مع الدولية.وكان صعب مسؤولاً بشكل خاص عن استيراد السلع لصالح برنامج للمواد الغذائية المدعومة طالته اتهامات بالفساد، بحسب "فرانس برس".واعتقل صعب، للمرة الأولى، في "الرأس الأخضر" عام 2020، بتهم غسل أموال وفساد، حيث تم تسليمه إلى أمريكا في العام التالي، لكن أطلق سراحه لاحقاً عام 2023 في إطار عملية تبادل أسرى مع فنزويلا.وعيّن مادورو صعب في حكومته في العام التالي، ولكن بعد فترة وجيزة من قيام أمريكا باعتقال رئيس فنزويلا، في كراكاس، في كانون الثاني الماضي، قامت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بإقالته من جميع مناصبه.ويحظر الفنزويلي تسليم أي مواطن لدولة أخرى، إلا أن سلطات الهجرة اعتبرت صعب وقامت بإجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يعتبر مطلوباً هناك.