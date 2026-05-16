الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح جهات أجنبية

تمكن جهاز الاستخبارات من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح ، وتعمل لصالح جهازين استخباراتيين أجنبيين مختلفين، بحسب وكالة " ".وأسفرت عملية متزامنة نُفذت، السبت، عن القبض على 7 أشخاص نقلوا معلومات حساسة تتعلق بمنظمات والجمعيات والمجموعات العرقية والموظفين الحكوميين في تركيا إلى جهتين استخباراتيتين أجنبيتين، لم تسمِّهما.ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن جهاز الاستخبارات التركية تمكن من تحديد هوية 9 أشخاص ضمن شبكة التجسس، نتيجة أعمال استخباراتية دقيقة.وفي إطار تحقيق مشترك أجراه جهاز الاستخبارات مع ووحدة في عبر "فرق خاصة"، تم تنفيذ عملية متزامنة في 4 ولايات، حيث تم توقيف 7 أشخاص بينهم زعيم الشبكة.وتبيّن أن شخصين آخرين من أفراد الشبكة يقبعان في السجن بسبب جرائم أخرى، وتم إحالة الأشخاص السبعة إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، حيث تقرر توقيفهم جميعًا.