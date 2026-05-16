"الهدوء الذي يسبق العاصفة".. رسالة غامضة من ترامب تجاه طهران

نشر الرئيس الأميركي صورة مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهر فيها على متن سفينة حربية أمريكية وسط أمواج متلاطمة، إلى جانب ضابط رفيع في البحرية الأميركية، بينما بدت في الخلفية زوارق وسفن حربية ترفع .وأرفق الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: “It was the calm before the storm”، والتي تعني: "لقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في منشور أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد التوتر بين وطهران.وأفادت شبكة " إن"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، بوجود تباين في وجهات النظر داخل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع ملف حرب .ومع تزايد إحباط ترامب من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، كان مسؤولو إدارة ترامب يراقبون عن كثب ما إذا كانت رحلة ترامب إلى التي تربطها علاقات وثيقة بطهران ستؤدي إلى تحقيق اختراق كبير.وقالت المصادر، إن عدداً من المسؤولين، بينهم مسؤولون في البنتاغون، دفعوا باتجاه تبنّي نهج أكثر صرامة، يشمل تنفيذ ضربات دقيقة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على إيران ودفعها لتقديم تنازلات.في المقابل، دعا آخرون إلى الاستمرار في التركيز على المسار الدبلوماسي، وقد تبنّى ترامب هذا الخيار خلال الأسابيع الأخيرة، معوّلاً على أن الجمع بين المفاوضات المباشرة والضغط الاقتصادي قد يدفع طهران إلى اتفاق، وفقا للمصادر ذاتها.غير أن إيران، وفق المصادر، لم تظهر أي تغيير جوهري في شروطها منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، ولم تقدم تنازلات تذكر في إطار المفاوضات الجارية.