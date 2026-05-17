مباحثات رفيعة بين إيران وباكستان لتعزيز الحوار والتعاون الثنائي

Advertisement

أعلنت في ، اليوم السبت، أن اتصالات ومحادثات رفيعة المستوى جارية بين وإسلام آباد في إطار ما وصفته بـ"جهود الوساطة" الرامية إلى تعزيز الحوار بين البلدين.وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن زار طهران في إطار مساعٍ تهدف إلى "تسهيل الحوار" بين الجانبين، مشيرا إلى أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني أشاد بجهود الباكستاني في ما يتعلق بـ"حل الخلافات القائمة".وأضافت السفارة أن الزيارة تستمر ليومين، دون تفاصيل إضافية حول جدول المباحثات أو الملفات المطروحة.وبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع نظيره الإيراني في طهران سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك في إطار زيارة رسمية تناولت ملفات أمن الحدود والتعاون الاقتصادي والتجاري.وأكد وزير الداخلية الإيراني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين إيران وباكستان، مشيراً إلى أن الحدود بين البلدين تمثل “حدود صداقة وأخوة وأمن”، بحسب تعبيره.وأضاف أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية المشتركة.