حاملة الطائرات الأميركية العملاقة تعود من مهام مرتبطة بالحرب مع إيران

عادت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى قاعدتها في "نورفولك" بولاية فرجينيا، اليوم الأحد، بعد إتمام أطول مهمة لسفينة حربية أمريكية منذ حرب فيتنام.وكانت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة تقود الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة في منطقة ، في خضم الحرب التي أطلقتها وإسرائيل ضد ، في الـ28 من شباط.وخلال توقف الحرب ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بين وإيران، شاركت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في الحصار البحري المشدد على الموانئ .