تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم دموي يستهدف مركز تدريب للقوات الخاصة في نيجيريا

Lebanon 24
17-05-2026 | 00:21
A-
A+

هجوم دموي يستهدف مركز تدريب للقوات الخاصة في نيجيريا
هجوم دموي يستهدف مركز تدريب للقوات الخاصة في نيجيريا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، إن مسلّحين قتلوا 17 من عناصرها الأسبوع الماضي، في عملية استهدفت مركزًا خاصًّا للتدريب في شمال شرق البلاد، معقل الحركات المتمرّدة.
Advertisement

ومنذ العام 2009، تواجه السلطات النيجيرية متطرفي حركة بوكو حرام وتنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن قوى الأمن، أن "الشرطة النيجيرية تعلن بأسى  الخسارة المفجعة لسبعة عشر عنصرًا بذلوا أنفسهم فداء للوطن... في هجوم إرهابي على كليّة القوّات الخاصة النيجيرية في 8 أيار".

وأشار البيان إلى أن "العناصر الذين كانوا يخضعون لتدريب عملاني خاص في المؤسسة قضوا بعدما شن إرهابيون هجومًا منسّقًا على المركز من مواقع مختلفة عند الساعة 1,15".

وقال الجيش النيجيري، إنه قتل بعد يوم من الهجوم الذي وقع في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا 50 متشددًا على الأقلّ في اشتباكات أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين.

وأوضح الجيش أن تلك الاشتباكات وقعت فيما تصدّى عناصره لهجوم منسّق لتنظيم داعش على مقرّ كتيبته في بوني غاري، فضلًا عن نقطة تفتيش مجاورة في ولاية يوبي.

وأكد مصدر استخباراتي الهجوم والعملية المضادة لوكالة "فرانس برس"، لكنه أوضح أن الجيش "خفّض بدرجة كبيرة من خسائره وضخّم الخسائر التي تكبّدها الإرهابيون"، من دون الإفصاح عن الأرقام الفعلية.

وكان مصدر استخباراتي قد قال الأسبوع الماضي، إن الضحايا، من قتلى وجرحى، نُقلوا إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المجاورة في ست مركبات إسعاف، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدقيقة ما زالت غير معروفة.
مواضيع ذات صلة
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 29 مدنياً في هجوم لـتنظيم داعش شمال شرق نيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تضارب الأنباء حول مصير مختطفين بعد هجوم كنيسة في نيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية بورنو

ولاية يوبي

غير معروف

شمال شرق

نيجيريا

بورنو

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-05-17
Lebanon24
04:11 | 2026-05-17
Lebanon24
03:50 | 2026-05-17
Lebanon24
03:17 | 2026-05-17
Lebanon24
03:00 | 2026-05-17
Lebanon24
02:50 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24