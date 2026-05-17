أزمة سياسية في لاتفيا بعد استقالة رئيسة الوزراء وحل الحكومة

كلّف رئيس لاتفيا، السبت، النائب المعارض أندريس كولبيرغس بتشكيل حكومة مؤقتة، عقب انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية إقالة ، وتحميله مسؤولية حادث تحطم طائرات مسيرة أوكرانية في البلاد.وأعرب كولبيرغس، رجل الأعمال السابق البالغ 46 عامًا، والذي وصفته المحلية بأنه "براغماتي"، عن أمله بتشكيل "ائتلاف موسع" لإدارة الدولة البلطيقية حتى إجراء انتخابات تشريعية في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كولبيرغس قوله للصحفيين: "منحني الرئيس عشرة أيام" لتشكيل حكومة.وكانت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا ، قد استقالت الخميس بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافها دعمه لها، وذلك بسبب إقالتها وزير الدفاع العضو في الحزب.وأقالت سيلينا وزير الدفاع بسبب عدم نشر دفاعات جوية بالسرعة الكافية للتصدي لمسيرتين انقضاضيتين أوكرانيتين يُرجح أنهما انحرفتا عن مسارهما بفعل تشويش روسي.واستقر الرئيس إدغارس رينكيفيتش على كولبيرغس بعد اجتماعه بممثلين عن جميع الأحزاب في ، حيث أعلن للصحفيين، السبت، أنه كلفه تشكيل حكومة.وفي حال نجاح كولبيرغس في مهمته، سيظل بحاجة إلى مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة.وتحطمت عدة طائرات مسيرة روسية وأوكرانية في لاتفيا منذ بدء الحرب الروسية على ، ما أثار قلقًا شعبيًا في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، والعضو حاليًا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد .وفي 7 أيار، حلقت في أجواء البلاد طائرتان مسيرتان أوكرانيتان قادمتان من ، وسقطت إحداهما على مستودع وقود شرق لاتفيا، ما تسبب بنشوب حريق تمت السيطرة عليه سريعًا.وفي 25 آذار، تحطمت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في لاتفيا.وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائه مع رينكيفيتش في قمة رومانيا، الأربعاء، بأنه سيرسل خبراء أوكرانيين إلى لاتفيا لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها الجوية.