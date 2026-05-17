تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أزمة سياسية في لاتفيا بعد استقالة رئيسة الوزراء وحل الحكومة

Lebanon 24
17-05-2026 | 00:31
A-
A+

أزمة سياسية في لاتفيا بعد استقالة رئيسة الوزراء وحل الحكومة
أزمة سياسية في لاتفيا بعد استقالة رئيسة الوزراء وحل الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كلّف رئيس لاتفيا، السبت، النائب المعارض أندريس كولبيرغس بتشكيل حكومة مؤقتة، عقب انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية إقالة وزير الدفاع، وتحميله مسؤولية حادث تحطم طائرات مسيرة أوكرانية في البلاد.
Advertisement

وأعرب كولبيرغس، رجل الأعمال السابق البالغ 46 عامًا، والذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه "براغماتي"، عن أمله بتشكيل "ائتلاف موسع" لإدارة الدولة البلطيقية حتى إجراء انتخابات تشريعية في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كولبيرغس قوله للصحفيين: "منحني الرئيس عشرة أيام" لتشكيل حكومة.

وكانت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، قد استقالت الخميس بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافها دعمه لها، وذلك بسبب إقالتها وزير الدفاع العضو في الحزب.

وأقالت سيلينا وزير الدفاع بسبب عدم نشر دفاعات جوية بالسرعة الكافية للتصدي لمسيرتين انقضاضيتين أوكرانيتين يُرجح أنهما انحرفتا عن مسارهما بفعل تشويش روسي.

واستقر الرئيس إدغارس رينكيفيتش على كولبيرغس بعد اجتماعه بممثلين عن جميع الأحزاب في البرلمان، حيث أعلن للصحفيين، السبت، أنه كلفه تشكيل حكومة.

وفي حال نجاح كولبيرغس في مهمته، سيظل بحاجة إلى مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة. 

وتحطمت عدة طائرات مسيرة روسية وأوكرانية في لاتفيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثار قلقًا شعبيًا في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، والعضو حاليًا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفي 7 أيار، حلقت في أجواء البلاد طائرتان مسيرتان أوكرانيتان قادمتان من روسيا، وسقطت إحداهما على مستودع وقود شرق لاتفيا، ما تسبب بنشوب حريق تمت السيطرة عليه سريعًا.

وفي 25 آذار، تحطمت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في لاتفيا.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائه مع رينكيفيتش في قمة رومانيا، الأربعاء، بأنه سيرسل خبراء أوكرانيين إلى لاتفيا لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها الجوية.
مواضيع ذات صلة
بعد استقالة رئيسة الوزراء.. خلافات سياسية في لاتفيا
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء لاتفيا تعلن استقالتها بعد اختراق مسيّرات أوكرانية لأجواء البلاد
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "التايمز": استقالة ثالثة لوزيرة دولة من حكومة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة وزير الصحة البريطاني وسط تفاقم الأزمة الحكومية
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وسائل الإعلام

وزير الدفاع

البرلمان

الجمهوري

أوكرانيا

الأوروبي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-05-17
Lebanon24
04:11 | 2026-05-17
Lebanon24
03:50 | 2026-05-17
Lebanon24
03:17 | 2026-05-17
Lebanon24
03:00 | 2026-05-17
Lebanon24
02:50 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24