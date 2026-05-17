تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
17-05-2026 | 01:35
A-
A+

الأمم المتحدة: ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية
الأمم المتحدة: ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الانتهاكات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
Advertisement

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية، يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب، ومن بينها أطفال.

وجاء حديث الخيطان في معرض تعليقه على تقرير أعده مراسل نيويورك تايمز الأمريكية نيكولاس كريستوف، والذي كشف خلاله عن تعرض أسرى فلسطينيين لاغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة، شملت أيضا أطفالا، على يد جنود إسرائيليين ومستوطنين وحراس سجون.

وأكد الخيطان أن المفوضية تحققت من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن أحد الضحايا كان فتى يبلغ من العمر 17 عاما ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة وقت وفاته.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية نشرت معلومات عن وفيات إضافية، لكنها لم تقدم تفاصيل كافية للتحقق من هويات الضحايا.

وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، قال الخيطان "هذا وضع غير مقبول وجزء من نظام احتجاز وعدالة إسرائيلي فيه خلل يُفرض على الفلسطينيين، ويتضمن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تنتهك القانون الدولي".

وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام، وأن تحترم إسرائيل بصفتها قوة احتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته.

وتضمن تقرير نيويورك تايمز الذي أثار غضب إسرائيل، شهادات 14 معتقلا فلسطينيا سابقا تحدثوا عن انتهاكات واعتداءات جنسية وُصفت بالمروعة.

في الإطار ذاته، كشفت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، رغم أنها موقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها -أمس السبت- إلى التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون، عازية ذلك إلى السياسات غير الإنسانية التي ينتهجها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي أسفرت عن وفاة العشرات جراء التعذيب والتجويع والأمراض.

كما لفتت هآرتس إلى أن بقية المعتقلين "تحولوا إلى أشباح وهياكل عظمية، بالنظر إلى هيئة المفرج عنهم الذين رووا للعالم ما تعرضوا له". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
مندوب أميركا بالأمم المتحدة: لن نتوقف عن محاسبة إيران على سلوكها العدواني والخطير
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن الأمم المتحدة: 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن الاساءة للراعي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

إسرائيل

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-05-17
Lebanon24
04:11 | 2026-05-17
Lebanon24
03:50 | 2026-05-17
Lebanon24
03:17 | 2026-05-17
Lebanon24
03:00 | 2026-05-17
Lebanon24
02:50 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24