اشتباكات عنيفة في لاباز بين محتجين وقوات الأمن

شهدت لاباز عاصمة بوليفيا، السبت، اشتباكات بين محتجين وعناصر من الشرطة والجيش، فيما قطع محتجون طُرقًا مؤدية إلى العاصمة، رافعين مطالب عدة بينها زيادة الأجور.وأطلقت المسيل للدموع في محاولة لتفريق معلمين، وعمال في قطاع النقل، وسكان أصليين، وغيرهم ممن يتظاهرون في الشوارع منذ أسبوعين، مانعين إيصال الغذاء والدواء وسلع أخرى إلى في بوليفيا.وأفادت تقارير إخبارية بمشاركة نحو 3500 من عناصر الشرطة والجيش في العملية التي بدأت في ساعات الأولى، بحسب "فرانس برس".وقالت "هيئة المظالم" المعنية بحقوق المواطنين في الحكومة، إن 57 شخصًا على الأقل تم اعتقالهم.وفاز باز، من يمين الوسط، بالرئاسة العام الماضي، واضعًا بذلك حدًّا لعقدين من الحكم .وتعهّد باز بوضع حدٍّ لأزمة اقتصادية هي الأسوأ في بوليفيا منذ 4 عقود، تتجلى خصوصًا بنقص حاد في العُملات الأجنبية والوقود.وألغى باز دعمًا حكوميًّا للوقود كان ساريًا منذ عقدين، لكنه كان يستنفد الاحتياطيات الدولارية للخزينة العامة.ويواجه باز ضغوطًا من كل الأطراف، مع تواصل إغلاق طرق مؤدية إلى المدينة منذ أسبوعين، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.وإضافة إلى زيادة الأجور، يطالب المحتجون بإرساء استقرار اقتصادي، ووقف خصخصة الشركات المملوكة للدولة، واستقالة الرئيس.وقال المتحدث باسم الرئاسة، لويس غالفيس، إن العملية التي نُفذت، السبت، كانت تهدف إلى فتح ممر إنساني لكي يتسنى إيصال الغذاء والدواء والأوكسجين إلى المستشفيات في لاباز.وأشار إلى وفاة ثلاثة أشخاص في الأيام الأخيرة لعدم تمكّنهم من الوصول إلى المستشفيات.وتحدّثت الإدارة الحكومية للطرق السريعة عن قطعٍ للمسارات في 22 موقعًا على الأقل. (ارم نيوز)