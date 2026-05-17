تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات عنيفة في لاباز بين محتجين وقوات الأمن

Lebanon 24
17-05-2026 | 02:00
A-
A+

اشتباكات عنيفة في لاباز بين محتجين وقوات الأمن
اشتباكات عنيفة في لاباز بين محتجين وقوات الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت لاباز عاصمة بوليفيا، السبت، اشتباكات بين محتجين وعناصر من الشرطة والجيش، فيما قطع محتجون طُرقًا مؤدية إلى العاصمة، رافعين مطالب عدة بينها زيادة الأجور.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق معلمين، وعمال في قطاع النقل، وسكان أصليين، وغيرهم ممن يتظاهرون في الشوارع منذ أسبوعين، مانعين إيصال الغذاء والدواء وسلع أخرى إلى مقر الحكومة في بوليفيا.
Advertisement

وأفادت تقارير إخبارية بمشاركة نحو 3500 من عناصر الشرطة والجيش في العملية التي بدأت في ساعات الفجر الأولى، بحسب "فرانس برس".

وقالت "هيئة ديوان المظالم" المعنية بحقوق المواطنين في الحكومة، إن 57 شخصًا على الأقل تم اعتقالهم.

وفاز رودريغو باز، من يمين الوسط، بالرئاسة العام الماضي، واضعًا بذلك حدًّا لعقدين من الحكم الاشتراكي.

وتعهّد باز بوضع حدٍّ لأزمة اقتصادية هي الأسوأ في بوليفيا منذ 4 عقود، تتجلى خصوصًا بنقص حاد في العُملات الأجنبية والوقود.

وألغى باز دعمًا حكوميًّا للوقود كان ساريًا منذ عقدين، لكنه كان يستنفد الاحتياطيات الدولارية للخزينة العامة.

ويواجه باز ضغوطًا من كل الأطراف، مع تواصل إغلاق طرق مؤدية إلى المدينة منذ أسبوعين، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.

وإضافة إلى زيادة الأجور، يطالب المحتجون بإرساء استقرار اقتصادي، ووقف خصخصة الشركات المملوكة للدولة، واستقالة الرئيس. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة، خوسيه لويس غالفيس، إن العملية التي نُفذت، السبت، كانت تهدف إلى فتح ممر إنساني لكي يتسنى إيصال الغذاء والدواء والأوكسجين إلى المستشفيات في لاباز.

وأشار إلى وفاة ثلاثة أشخاص في الأيام الأخيرة لعدم تمكّنهم من الوصول إلى المستشفيات.

وتحدّثت الإدارة الحكومية للطرق السريعة عن قطعٍ للمسارات في 22 موقعًا على الأقل. (ارم نيوز)

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اشتباكات عنيفة دارت فجرا بين حزب الله والقوات الٳسرائيلية داخل بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات عنيفة في بلدة الخيام بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إشتباكات عنيفة تدور في هذه الٲثناء بين مقاتلي "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة في مدينة بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات في السويداء واستهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مقر الحكومة

قوات الأمن

الاشتراكي

ارم نيوز

رودريغو

الاشتر

خوسيه

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-05-17
Lebanon24
04:11 | 2026-05-17
Lebanon24
03:50 | 2026-05-17
Lebanon24
03:17 | 2026-05-17
Lebanon24
03:00 | 2026-05-17
Lebanon24
02:50 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24