انتخاب قيادات بارزة داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح"

فاز ياسر، النجل الأكبر لرئيس السلطة محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة "فتح"، وذلك في الانتخابات التي جرت، السبت، في ختام المؤتمر العام للحركة، الذي عقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت.وياسر عباس البالغ 64 عامًا، رجل أعمال يمتلك شركات عدة تنشط في الأراضي الفلسطينية في قطاعات مختلفة ويقضي معظم أوقاته في كندا، وقد برز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو 5 سنوات في منصب "ممثل الرئيس الخاص".ووفقًا للنتائج الأولية، التي صدرت فجر الأحد، حافظ القيادي المعتقل في السجون منذ عام 2002 مروان البرغوثي على مقعده في اللجنة، وحصد أعلى الأصوات.وحافظ السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حسين الشيخ ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول وأمين سر اللجنة المركزية السابقة جبريل الرجوب ومدير المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي على مقاعدهم داخل اللجنة.ومن الأسماء الجديدة التي فازت بعضوية اللجنة مدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وزكريا الزبيدي (50 عامًا)، أحد قادة " " الذراع العسكرية لحركة "فتح" في مخيم جنين والذي أفرج عنه من سجون ضمن صفقة تبادل مع حركة " " العام الماضي.وأعلنت إدارة المؤتمر أن نسبة المشاركة في الاقتراع لانتخابات اللجنة المركزية و"المجلس الثوري" للحركة، بلغت 94,64%، حيث بلغ عدد المقترعين 2507.وأعلن المدير التنفيذي للمؤتمر منير سلامة أن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ستعلن في وقت لاحق، من صباح الأحد، في مؤتمر صحفي يعقد في رام الله.وكانت أعمال المؤتمر العام لحركة "فتح" انطلقت الخميس الماضي وشهدت إعادة انتخاب محمود عباس رئيسًا للحركة. ويرأس عباس الحركة والسلطة ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.وتعهد عباس، في اجتماع القمة العربية الطارئ، الذي عقد في القاهرة في الـ4 من آذار بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة". وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل .