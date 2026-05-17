القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات ومخيمات في محيط القدس

نفذ مستوطنون إسرائيليون اعتداءات وأعمال نهب بحق محلات تجارية تخص فلسطينيين في شارع "الواد" داخل البلدة القديمة في ، وعاثوا خراباً بمحتوياتها.وقال مكتب إعلام محافظة القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا أثناء مرورهم من شارع الواد على محلات تجارية يملكها فلسطينيون، وكسروا محتويات فيها.ووثق مقطع فيديو اعتداءات المستوطنين على المحلات، وهم يطلقون ترانيم توراتية وصفها ناشطون بأنها "استفزازية"، تحت حماية قوات من .واقتحم عشرات المستوطنين حي "بطن " في بلدة " " جنوب ، وتجولوا داخل البؤر الاستعمارية المقامة في الحي. واقتحمت القوات بلدات "الرام" و"الجيب" و"بير نبالا" شمال وشمال غرب القدس.إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا" بالقدس، كما أغلقت حاجز "جبع" ومنعت مركبات من الدخول، بهدف تأمين خروج عدد من مركبات المستوطنين.