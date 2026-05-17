اتصال قطري سعودي لبحث تطورات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

أجرى القطري الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.وقالت القطرية إنه جرى خلال الاتصال جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال، عن أمله في أن تتجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وأن "يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".ويأتي الاتصال غداة الجولة الثالثة من المحادثات بين وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع المقبل.