صعود تاريخي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى 29% في استطلاع جديد

أظهر استطلاع أجراه معهد "إينسا" أن نسبة مؤيدي حزب "البديل من أجل " بين الناخبين الألمان قفزت إلى 29%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اتحاديا.وكشفت نتائج الذي أجراه المعهد لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" حصول الاتحاد المسيحي الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس على تأييد 22% من الناخبين الألمان، وذلك بتراجع بمقدار نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.ويسجل الاتحاد المسيحي بذلك أدنى مستوى تأييد له منذ أكثر من 4 سنوات، في استطلاعات "إينزا"، وبذلك يرتفع الفارق في شعبية الحزبين إلى 7 نقاط مئوية.وتراجعت شعبية ، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار نقطة واحدة أيضا لتصل إلى 12% يمكن أن يحصل عليها الحزب في حال إجراء ، وبهذا سيصل مجموع نسبتي تأييد طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى 34%.وأوضحت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة تأييد حزب الخضر بشكل طفيف إلى 14%، في حين تراجعت شعبية اليسار بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 10%.وبحسب النتائج، لن يتمكن كل من " الحر" وحزب سارا فاغنكنيخت من دخول حيث حصل كل منهما على 3% بينما يشترط حصول الحزب على 5% على الأقل لتمثيله داخل البرلمان.وكانت استطلاعات معاهد أخرى لقياس الرأي أظهرت أن شعبية حزب البديل تتراوح بين 25 و28%، بينما تتراوح شعبية الاتحاد المسيحي بين 22 و24%.(ارم نيوز)