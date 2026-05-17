عربي-دولي

صعود تاريخي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى 29% في استطلاع جديد

17-05-2026 | 03:17
صعود تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا إلى 29% في استطلاع جديد
أظهر استطلاع أجراه معهد "إينسا" أن نسبة مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" بين الناخبين الألمان قفزت إلى 29%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اتحاديا.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية حصول الاتحاد المسيحي الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس على تأييد 22% من الناخبين الألمان، وذلك بتراجع بمقدار نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي. 

ويسجل الاتحاد المسيحي بذلك أدنى مستوى تأييد له منذ أكثر من 4 سنوات، في استطلاعات "إينزا"، وبذلك يرتفع الفارق في شعبية الحزبين إلى 7 نقاط مئوية.

وتراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار نقطة واحدة أيضا لتصل إلى 12% يمكن أن يحصل عليها الحزب في حال إجراء الانتخابات البرلمانية، وبهذا سيصل مجموع نسبتي تأييد طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى 34%.

وأوضحت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة تأييد حزب الخضر بشكل طفيف إلى 14%، في حين تراجعت شعبية اليسار بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 10%.

وبحسب النتائج، لن يتمكن كل من "الحزب الديمقراطي الحر" وحزب سارا فاغنكنيخت من دخول البرلمان حيث حصل كل منهما على 3% بينما يشترط حصول الحزب على 5% على الأقل لتمثيله داخل البرلمان. 

وكانت استطلاعات معاهد أخرى لقياس الرأي أظهرت أن شعبية حزب البديل تتراوح بين 25 و28%، بينما تتراوح شعبية الاتحاد المسيحي بين 22 و24%.(ارم نيوز)
