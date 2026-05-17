حذر بيب المدير السابق لتحليلات الشأن الروسي في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أن المواجهة القائمة بين وروسيا قد تتصاعد لتصل إلى نزاع مسلح مدمر.وقال بيب في حديث عبر "يوتيوب": "أنا مقتنع تماما بأن من مصلحة أمريكا العمل على تحقيق تسوية تفاوضية للنزاع في ، فإن لم نفعل ذلك، وتركنا هذا الصراع على عاتق بعد تقليص مشاركتنا، فإن المخاطر ستتصاعد بشكل حاد نحو اندلاع نزاع بالغ التدمير بين أوروبا وروسيا".وأكد بيب أن الاتحاد يواصل تصعيد مواقف المواجهة مع ، موضحا: "ثمة قناعة سائدة في ، وأراها وجيهة، بأن لا يبذلون جهدا حقيقيا لتحقيق السلام في أوكرانيا، ولا يبدون استعدادا للتوصل إلى تسوية مع ، بل يبدو أنهم يميلون بحزم نحو تصعيد الضغط".وفي السياق ذاته، كان سيرغي لافروف قد أشار مرارا إلى أن أوروبا تسعى بكل الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل تحث فلاديمير زيلينسكي على مواصلة القتال حتى آخر مواطن أوكراني.