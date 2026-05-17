تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سابق في الـCIA يحذر من حرب مدمرة بين أوروبا وروسيا

Lebanon 24
17-05-2026 | 03:50
A-
A+
مسؤول سابق في الـCIA يحذر من حرب مدمرة بين أوروبا وروسيا
مسؤول سابق في الـCIA يحذر من حرب مدمرة بين أوروبا وروسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر جورج بيب المدير السابق لتحليلات الشأن الروسي في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أن المواجهة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تتصاعد لتصل إلى نزاع مسلح مدمر.
Advertisement

وقال بيب في حديث عبر "يوتيوب": "أنا مقتنع تماما بأن من مصلحة أمريكا العمل على تحقيق تسوية تفاوضية للنزاع في أوكرانيا، فإن لم نفعل ذلك، وتركنا هذا الصراع على عاتق أوروبا بعد تقليص مشاركتنا، فإن المخاطر ستتصاعد بشكل حاد نحو اندلاع نزاع بالغ التدمير بين أوروبا وروسيا".

وأكد بيب أن الاتحاد الأوروبي يواصل تصعيد مواقف المواجهة مع موسكو، موضحا: "ثمة قناعة سائدة في واشنطن، وأراها وجيهة، بأن الأوروبيين لا يبذلون جهدا حقيقيا لتحقيق السلام في أوكرانيا، ولا يبدون استعدادا للتوصل إلى تسوية مع روسيا، بل يبدو أنهم يميلون بحزم نحو تصعيد الضغط".

وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار مرارا إلى أن أوروبا تسعى بكل الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل تحث فلاديمير زيلينسكي على مواصلة القتال حتى آخر مواطن أوكراني.
 
مواضيع ذات صلة
فيدان: انسحاب أميركي "غير منسق" من أمن أوروبا سيكون مدمراً
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: مدمرات للبحرية الأميركية مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن مسؤولين: حاملة الطائرات الأمريكية فورد دخلت البحر الأحمر برفقة مدمرتين
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ قوة من العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب آليات مدمرة غرب مشروع الطيبة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

الأوروبيين

دبلوماسي

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-05-17
Lebanon24
04:11 | 2026-05-17
Lebanon24
03:17 | 2026-05-17
Lebanon24
03:00 | 2026-05-17
Lebanon24
02:50 | 2026-05-17
Lebanon24
02:23 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24