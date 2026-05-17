عربي-دولي
مسؤول سابق في الـCIA يحذر من حرب مدمرة بين أوروبا وروسيا
Lebanon 24
17-05-2026
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
جورج
بيب المدير السابق لتحليلات الشأن الروسي في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أن المواجهة القائمة بين
الاتحاد الأوروبي
وروسيا قد تتصاعد لتصل إلى نزاع مسلح مدمر.
وقال بيب في حديث عبر "يوتيوب": "أنا مقتنع تماما بأن من مصلحة أمريكا العمل على تحقيق تسوية تفاوضية للنزاع في
أوكرانيا
، فإن لم نفعل ذلك، وتركنا هذا الصراع على عاتق
أوروبا
بعد تقليص مشاركتنا، فإن المخاطر ستتصاعد بشكل حاد نحو اندلاع نزاع بالغ التدمير بين أوروبا وروسيا".
وأكد بيب أن الاتحاد
الأوروبي
يواصل تصعيد مواقف المواجهة مع
موسكو
، موضحا: "ثمة قناعة سائدة في
واشنطن
، وأراها وجيهة، بأن
الأوروبيين
لا يبذلون جهدا حقيقيا لتحقيق السلام في أوكرانيا، ولا يبدون استعدادا للتوصل إلى تسوية مع
روسيا
، بل يبدو أنهم يميلون بحزم نحو تصعيد الضغط".
وفي السياق ذاته، كان
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف قد أشار مرارا إلى أن أوروبا تسعى بكل الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل تحث فلاديمير زيلينسكي على مواصلة القتال حتى آخر مواطن أوكراني.
