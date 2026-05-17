الجيش النيجيري: لا قوات أجنبية شاركت ميدانيًا في القضاء على قيادي داعش
أكد
مايكل
أونوجا مدير الإعلام في الجيش النيجيري، أن لا جنديا أجنبيا شارك فعليا في العملية التي أسفرت عن
القضاء
على أبو بلال المينوكي، الزعيم البارز في تنظيم داعش في غرب
أفريقيا
.
وجاءت تصريحات أونوجا في
برنامج تلفزيوني
ناقش أحدث التطورات حول عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات
النيجيرية
والأمريكية، حسب صحيفة "
ديلي
تراست" النيجيرية اليوم الأحد.
وأوضح أونوجا أن الدور الأمريكي اقتصر على دعم لوجستي وتقني في مجالي الاستخبارات والمراقبة، قائلا "لم يكن هناك أي وجود لقوات أجنبية على الأرض خلال تلك العملية ما حصلنا عليه كان مساعدة في مجالات الاستخبارات والمراقبة والدعم الاستطلاعي وغير ذلك من وسائل تمكين القوة". ووصف أونوجا العملية بأنها ضربة دقيقة ومتقنة، استهدفت قائدا إرهابيا له قيمة عالية بعد تخطيط مفصل يرتكز على معلومات استخباراتية دقيقة وتنسيق عملياتي وثيق.
كما أشار إلى أن التقارير السابقة التي أفادت بمقتل المينوكي في عام 2024 كانت مبنية على خطأ في تعرّف الهوية، لافتا إلى أن الشخص الذي تم تحييده في العملية الأخيرة هو أبو بلال المينوكي الحقيقي، الذي استخدم عددا من الأسماء المستعارة، ما ساعده في التخفي والتهرب من الكشف عنه لسنوات. (روسيا اليوم)
ترامب: القوات الأميركية والنيجيرية نفذتا مهمة القضاء على "أبو بلال المنوكي"
