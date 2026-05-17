تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد اتصاله بنتنياهو.. ترامب يعقد اجتماعا لبحث الخيار العسكري ضد إيران
Lebanon 24
17-05-2026
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع أكسيوس، الأحد، عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أعاد الخيار العسكري ضد
إيران
إلى الطاولة، في ظل امتناع
طهران
عن تقديم تنازلات بشأن برنامجها
النووي
.
Advertisement
وأوضح مسؤولون أميركيون أن
ترامب
يريد اتفاقا لإنهاء الحرب، لكن "رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات معنى بشأن برنامجها النووي أعادا الخيار العسكري إلى الطاولة".
ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في
غرفة العمليات
مع كبار مسؤولي
الأمن القومي
يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري، وفقًا لما ذكره مسؤولان أميركيان.
وقال ترامب لأكسيوس في مكالمة هاتفية إن "الوقت ينفد" بالنسبة لإيران، وحذر من أنه إذا لم يقدم النظام
الإيراني
عرضًا أفضل للتوصل إلى اتفاق، "فسيتلقى ضربة أقوى بكثير".
وفي وقت سابق، الأحد، كتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشال "الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء. الوقت عامل حاسم".
مواضيع ذات صلة
اجتماع أمني مرتقب لترامب لبحث خيارات عسكرية تجاه إيران
Lebanon 24
اجتماع أمني مرتقب لترامب لبحث خيارات عسكرية تجاه إيران
18/05/2026 03:38:51
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل الرئيس الفلسطيني في لبنان والسفير الأسعد يعقدان اجتماعًا طارئا لبحث أوضاع المخيمات
Lebanon 24
ممثل الرئيس الفلسطيني في لبنان والسفير الأسعد يعقدان اجتماعًا طارئا لبحث أوضاع المخيمات
18/05/2026 03:38:51
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران!
Lebanon 24
ترامب يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران!
18/05/2026 03:38:51
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـNBC: الإسرائيليون قلصوا عملياتهم في لبنان بعد اتصالي بنتنياهو
Lebanon 24
ترامب لـNBC: الإسرائيليون قلصوا عملياتهم في لبنان بعد اتصالي بنتنياهو
18/05/2026 03:38:51
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة العمليات
دونالد ترامب
الأمن القومي
الإيراني
نتنياهو
دونالد
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
Lebanon 24
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:15 | 2026-05-17
17/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
17:09 | 2026-05-17
17/05/2026 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:47 | 2026-05-17
17/05/2026 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:38 | 2026-05-17
17/05/2026 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:33 | 2026-05-17
17/05/2026 04:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
03:42 | 2026-05-17
17/05/2026 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:15 | 2026-05-17
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:09 | 2026-05-17
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
16:47 | 2026-05-17
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:38 | 2026-05-17
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:33 | 2026-05-17
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:24 | 2026-05-17
"سنتكوم": دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 03:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24