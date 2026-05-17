بعد اتصاله بنتنياهو.. ترامب يعقد اجتماعا لبحث الخيار العسكري ضد إيران

وأوضح مسؤولون أميركيون أن يريد اتفاقا لإنهاء الحرب، لكن "رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات معنى بشأن برنامجها النووي أعادا الخيار العسكري إلى الطاولة".



نقل موقع أكسيوس، الأحد، عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي ، أعاد الخيار العسكري ضد إلى الطاولة، في ظل امتناع عن تقديم تنازلات بشأن برنامجها .

وقال ترامب لأكسيوس في مكالمة هاتفية إن "الوقت ينفد" بالنسبة لإيران، وحذر من أنه إذا لم يقدم النظام عرضًا أفضل للتوصل إلى اتفاق، "فسيتلقى ضربة أقوى بكثير".



وفي وقت سابق، الأحد، كتب ترامب في ‌منشور ⁠على موقع ⁠تروث ‌سوشال "الوقت ينفد ⁠أمام إيران وعليهم ⁠التحرك سريعا، ⁠وإلا فلن يبقى لهم شيء. الوقت عامل حاسم".