عبدالله بن زايد يبحث ووزراء خارجية دول عربية استهداف براكة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.فقد أجرى الشيخ عبدالله بن زايد مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية ، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر العربية، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق ، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.