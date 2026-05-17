عقب تهديدات ترامب.. ممثل خامنئي بالحرس الثوري: لن نتراجع

أعلن ممثل المرشد بالحرس الثوري حاجي صادقي، أن بلاده "لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات".



وأضاف صادقي، اليوم الأحد، أن "المفاوضات تتم بإشراف كبار مسؤولينا ومشروطة بتأييد المرشد" مجتبى ، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

فيما أردف أنه "لا ينبغي السماح بإثارة الخلاف داخل الصفوف".

أتى ذلك بعدما كتب الرئيس في منشور على منصة تروث سوشيال بوقت سابق اليوم أن "الوقت ينفد أمام وعليهم التحرك سريعاً، وإلا فلن يبقى لهم شيء"، مشدداً على أن "الوقت عامل حاسم!".