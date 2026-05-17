السعودية: ندعم إجراءات الإمارات للحفاظ على سيادتها وأمنها

أعربت عن إدانة بأشد العبارات للاعتداء على دولة بمسيرات، مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

وشددت المملكة على رفضها القاطع لهذه "الاعتداءات السافرة"، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد تضامنها مع دولة ، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.



بالتوازي، تلقى الأمير فيصل بن فرحان السعودي، اتصالاً اليوم، من الشيخ عبدالله بن زايد، نائب وزير خارجية دولة الإمارات.



وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المُدانة التي تعرضت لها دولة الإمارات.