في عدن.. بدء محاكمة "خلية اغتيالات" تضم 8 متهمين

17-05-2026 | 16:12
في عدن.. بدء محاكمة خلية اغتيالات تضم 8 متهمين
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية اغتيالات أثارت جدلاً واسعاً في المدينة، بعد اتهامهم بتشكيل خلية نفذت عمليات استهداف لشخصيات تربوية ودينية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخطيط والمشاركة في اغتيال مدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، إلى جانب التخطيط لاستهداف إمام مسجد العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري، باعتباره الهدف التالي ضمن مخطط الخلية، وفق لائحة الاتهام.

وخلال الجلسة، قدمت النيابة ملف القضية متضمناً محاضر استدلال واعترافات ووثائق قالت إنها مرتبطة بعمليات الاغتيال، بينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، رغم إقرارهم بأن البصمات الواردة في المحاضر تعود لهم.

كما أوضحت النيابة أن بعض المتهمين لا يزالون فارين من وجه العدالة، في حين جرى القبض على آخرين داخل اليمن وخارجه، مطالبة المحكمة باستكمال إجراءات الضبط والإحضار بحق بقية المتورطين.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 حزيران المقبل، لمنح النيابة فرصة استكمال تقديم الأدلة وإحضار بقية المتهمين، إضافة إلى تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
ضبط "خلية منظمة" اغتالت أكاديمياً وخططت لاستهداف دعاة في عدن
