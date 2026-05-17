في عدن.. بدء محاكمة "خلية اغتيالات" تضم 8 متهمين

Advertisement

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية اغتيالات أثارت جدلاً واسعاً في المدينة، بعد اتهامهم بتشكيل خلية نفذت عمليات استهداف لشخصيات تربوية ودينية.ووجهت للمتهمين تهم التخطيط والمشاركة في اغتيال مدير مدارس النورس الشاعر، إلى جانب التخطيط لاستهداف إمام العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري، باعتباره الهدف التالي ضمن مخطط الخلية، وفق لائحة الاتهام.وخلال الجلسة، قدمت ملف القضية متضمناً محاضر استدلال واعترافات ووثائق قالت إنها مرتبطة بعمليات الاغتيال، بينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، رغم إقرارهم بأن البصمات الواردة في المحاضر تعود لهم.كما أوضحت النيابة أن بعض المتهمين لا يزالون فارين من وجه العدالة، في حين جرى القبض على آخرين داخل اليمن وخارجه، مطالبة المحكمة باستكمال إجراءات الضبط والإحضار بحق بقية المتورطين.