مبعوث أميركا يصل إلى عاصمة جرينلاند

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن  المبعوث الأميركي، جيف لاندري، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي للدفع باتجاه ‌سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وصل اليوم إلى نوك عاصمة الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأعلن لاندري، حاكم ولاية لويزيانا، في وقت سابق تأييده لهدف ترامب المتمثل في جعل جرينلاند ⁠جزءا من الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات من نوك نشرتها هيئة البث الدنمركية "دي. آر." لاندري وهو يخرج من الطائرة.

ومن المقرر أن يحضر لاندري مؤتمرا تجاريا بعنوان "مستقبل جرينلاند" في 19 و20 أيار، وسيرافقه السفير الأميركي في الدنمرك ‌كينيث ⁠هاوري.

ولم يقدم القائمون على المؤتمر دعوة إلى لاندري لكنهم قالوا إن الفعالية ستكون متاحة لأي شخص يرغب في التسجيل.

وقالت السفارة الأميركية في كوبنهاجن قبل أيام إن لاندري ⁠وهاوري "سيجتمعان مع مجموعة كبيرة من سكان جرينلاند للاستماع إليهم والتعلم منهم بهدف توسيع الفرص الاقتصادية وبناء العلاقات بين ⁠الشعوب وزيادة التفاهم بين الولايات المتحدة وجرينلاند".

واتفقت جرينلاند والدنمرك والولايات المتحدة في وقت سابق من ⁠هذا العام على إجراء مفاوضات دبلوماسية رفيعة المستوى سعيا لتهدئة التوتر لكن نتائج تلك المحادثات لم يُعلن عنها حتى الآن.

