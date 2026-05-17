Najib Mikati
عربي-دولي

"سنتكوم": دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ

Lebanon 24
17-05-2026 | 16:24
سنتكوم: دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ
سنتكوم: دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ photos 0
أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها تنفذ "حصاراً" على إيران بسبب استخدام طهران مضيق هرمز "سلاحاً لتهديد حرية الملاحة"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية مستعدة لأي خطط طوارئ قد تُطلب منها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية العقيد تيموثي هوكينز، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن القوات الأميركية "حولت مسار أكثر من 80 سفينة منذ بدء الحصار على إيران"، مؤكداً أن واشنطن تراقب عن كثب "كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله أو إخراجه".

وأضاف هوكينز أن القوات الأميركية "مستعدة لأي خطط طوارئ ستُطلب منها"، في إشارة إلى استمرار الجاهزية العسكرية الأميركية مع تصاعد التوتر في الخليج.
وأكد المتحدث باسم "سنتكوم" أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران كانت "فعالة للغاية"، مشيراً إلى أن واشنطن حققت الأهداف العسكرية التي حددتها منذ بداية المواجهة.

وقال إن الولايات المتحدة "دمرت بنسبة كبيرة القدرات العسكرية الإيرانية"، بما في ذلك "قدرة إيران على التصنيع العسكري"، مضيفاً أن قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة "انخفضت بشدة".

كما اعتبر أن "قدرة إيران على التهديد ليست كما كانت عليه سابقاً"، موضحاً أن القوات الأميركية عملت مع الحلفاء على دعم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة خلال الفترة الماضية.

واتهم هوكينز إيران بشن "هجمات متعمدة ضد المدنيين"، مضيفاً أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من "مناطق مكتظة بالسكان داخل إيران".
وتأتي تصريحات "سنتكوم" في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متزايدة أثرت على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، بينما دفعت التهديدات والهجمات الأخيرة عدداً من شركات الشحن والطاقة إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد دعا الصين أخيراً إلى لعب دور أكبر للضغط على إيران، معتبراً أن استقرار مضيق هرمز يصب مباشرة في مصلحة بكين بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج.
قائد "سنتكوم": نجحنا في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات
عن قدرات إيران العسكرية.. هذا ما قاله قائد "سنتكوم"
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
البيت الأبيض يؤكد: قدرات إيران العسكرية دمرت بشكل شبه كامل
