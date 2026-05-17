تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"سنتكوم": دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ
Lebanon 24
17-05-2026
|
16:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها تنفذ "حصاراً" على
إيران
بسبب استخدام
طهران
مضيق هرمز "سلاحاً لتهديد حرية الملاحة"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية مستعدة لأي خطط طوارئ قد تُطلب منها في المنطقة.
Advertisement
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية العقيد تيموثي هوكينز، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن القوات الأميركية "حولت مسار أكثر من 80 سفينة منذ بدء الحصار على إيران"، مؤكداً أن
واشنطن
تراقب عن كثب "كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله أو إخراجه".
وأضاف هوكينز أن القوات الأميركية "مستعدة لأي خطط طوارئ ستُطلب منها"، في إشارة إلى استمرار الجاهزية العسكرية الأميركية مع تصاعد التوتر في
الخليج
.
وأكد المتحدث باسم "سنتكوم" أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران كانت "فعالة للغاية"، مشيراً إلى أن واشنطن حققت الأهداف العسكرية التي حددتها منذ بداية المواجهة.
وقال إن
الولايات المتحدة
"دمرت بنسبة كبيرة القدرات العسكرية
الإيرانية
"، بما في ذلك "قدرة
إيران على
التصنيع العسكري"، مضيفاً أن قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة "انخفضت بشدة".
كما اعتبر أن "قدرة إيران على التهديد ليست كما كانت عليه سابقاً"، موضحاً أن القوات الأميركية عملت مع الحلفاء على دعم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة خلال الفترة الماضية.
واتهم هوكينز إيران بشن "هجمات متعمدة ضد المدنيين"، مضيفاً أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من "مناطق مكتظة بالسكان داخل إيران".
وتأتي تصريحات "سنتكوم" في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متزايدة أثرت على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات
النفط
العالمية، بينما دفعت التهديدات والهجمات الأخيرة عدداً من شركات الشحن والطاقة إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.
وكان
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو قد دعا
الصين
أخيراً إلى لعب دور أكبر للضغط على إيران، معتبراً أن استقرار مضيق هرمز يصب مباشرة في مصلحة بكين بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج.
مواضيع ذات صلة
قائد "سنتكوم": نجحنا في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات
Lebanon 24
قائد "سنتكوم": نجحنا في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات
18/05/2026 03:40:10
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قدرات إيران العسكرية.. هذا ما قاله قائد "سنتكوم"
Lebanon 24
عن قدرات إيران العسكرية.. هذا ما قاله قائد "سنتكوم"
18/05/2026 03:40:10
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
18/05/2026 03:40:10
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يؤكد: قدرات إيران العسكرية دمرت بشكل شبه كامل
Lebanon 24
البيت الأبيض يؤكد: قدرات إيران العسكرية دمرت بشكل شبه كامل
18/05/2026 03:40:10
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
إيران على
الإيرانية
الإيراني
واشنطن
الخليج
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
Lebanon 24
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:15 | 2026-05-17
17/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
17:09 | 2026-05-17
17/05/2026 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:47 | 2026-05-17
17/05/2026 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:38 | 2026-05-17
17/05/2026 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:33 | 2026-05-17
17/05/2026 04:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
03:42 | 2026-05-17
17/05/2026 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:15 | 2026-05-17
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:09 | 2026-05-17
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
16:47 | 2026-05-17
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:38 | 2026-05-17
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:33 | 2026-05-17
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:24 | 2026-05-17
حدث ديني غير مسبوق في واشنطن يثير انقساماً بين المؤيدين والمعارضين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24