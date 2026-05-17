"سنتكوم": دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ



Advertisement

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية العقيد تيموثي هوكينز، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن القوات الأميركية "حولت مسار أكثر من 80 سفينة منذ بدء الحصار على إيران"، مؤكداً أن تراقب عن كثب "كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله أو إخراجه".



وأضاف هوكينز أن القوات الأميركية "مستعدة لأي خطط طوارئ ستُطلب منها"، في إشارة إلى استمرار الجاهزية العسكرية الأميركية مع تصاعد التوتر في . أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها تنفذ "حصاراً" على بسبب استخدام مضيق هرمز "سلاحاً لتهديد حرية الملاحة"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية مستعدة لأي خطط طوارئ قد تُطلب منها في المنطقة.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية العقيد تيموثي هوكينز، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن القوات الأميركية "حولت مسار أكثر من 80 سفينة منذ بدء الحصار على إيران"، مؤكداً أن تراقب عن كثب "كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله أو إخراجه".وأضاف هوكينز أن القوات الأميركية "مستعدة لأي خطط طوارئ ستُطلب منها"، في إشارة إلى استمرار الجاهزية العسكرية الأميركية مع تصاعد التوتر في .





وقال إن "دمرت بنسبة كبيرة القدرات العسكرية "، بما في ذلك "قدرة التصنيع العسكري"، مضيفاً أن قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة "انخفضت بشدة".



كما اعتبر أن "قدرة إيران على التهديد ليست كما كانت عليه سابقاً"، موضحاً أن القوات الأميركية عملت مع الحلفاء على دعم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة خلال الفترة الماضية.



واتهم هوكينز إيران بشن "هجمات متعمدة ضد المدنيين"، مضيفاً أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من "مناطق مكتظة بالسكان داخل إيران". وأكد المتحدث باسم "سنتكوم" أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران كانت "فعالة للغاية"، مشيراً إلى أن واشنطن حققت الأهداف العسكرية التي حددتها منذ بداية المواجهة.وقال إن "دمرت بنسبة كبيرة القدرات العسكرية "، بما في ذلك "قدرة التصنيع العسكري"، مضيفاً أن قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة "انخفضت بشدة".كما اعتبر أن "قدرة إيران على التهديد ليست كما كانت عليه سابقاً"، موضحاً أن القوات الأميركية عملت مع الحلفاء على دعم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة خلال الفترة الماضية.واتهم هوكينز إيران بشن "هجمات متعمدة ضد المدنيين"، مضيفاً أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من "مناطق مكتظة بالسكان داخل إيران".

وتأتي تصريحات "سنتكوم" في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متزايدة أثرت على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات العالمية، بينما دفعت التهديدات والهجمات الأخيرة عدداً من شركات الشحن والطاقة إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.



وكان الأميركي ماركو روبيو قد دعا أخيراً إلى لعب دور أكبر للضغط على إيران، معتبراً أن استقرار مضيق هرمز يصب مباشرة في مصلحة بكين بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج.