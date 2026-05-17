ترامب يُحذر ايران: الوقت ينفد

وجّه الرئيس الأميركي تحذيرا شديد اللهجة إلى ، مؤكدا أن "الوقت ينفد"، في وقت أعلنت فيه رفضها للمقترحات الأميركية الأخيرة لعدم تضمنها، وفق وسائل إعلام إيرانية "أي تنازلات ملموسة".وقال في منشور على منصة " ": "بالنسبة إلى إيران، فإن الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء"، مضيفا: "الوقت ثمين".وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية تحدثت عن مشاورات أجراها مع كبار مساعديه بشأن الخيارات المطروحة إذا استمرت المفاوضات في التعثر، وسط تلميحات إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران.وكان ترامب قد كتب في منشور سابق أن ما يجري في يمثل "الهدوء الذي يسبق "، في إشارة فسرها مراقبون على أنها تهديد مبطن لطهران.في المقابل، أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأميركية التي نقلت عبر الوسيط ، مؤكدة أنها لن تقدم تنازلات من دون الحصول على امتيازات ملموسة.