ليتوانيا تعلن تحطم مسيّرة أوكرانية دون أن تنفجر

أعلنت ليتوانيا، اليوم الأحد، سقوط طائرة مسيّرة يُعتقد أنها أوكرانية قرب مدينة "أوتينا" شرق البلاد، من دون أن تنفجر أو تتسبب بأضرار بشرية.
وقال رئيس "مركز إدارة الأزمات" الليتواني، فيلمانتاس فيتكاوسكاس، للصحفيين، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن المسيّرة "على الأرجح" أوكرانية المصدر.
وأكد المسؤول أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، شهدت دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، سقوط عدد من الطائرات المسيّرة الروسية والأوكرانية داخل أراضيها.