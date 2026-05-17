ليتوانيا تعلن تحطم مسيّرة أوكرانية دون أن تنفجر

أعلنت ليتوانيا، اليوم الأحد، سقوط طائرة مسيّرة يُعتقد أنها أوكرانية قرب مدينة "أوتينا" شرق البلاد، من دون أن تنفجر أو تتسبب بأضرار بشرية.

وقال رئيس " " الليتواني، فيلمانتاس فيتكاوسكاس، للصحفيين، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن المسيّرة "على الأرجح" أوكرانية المصدر.

وأكد المسؤول أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ومنذ اندلاع الحرب الروسية عام 2022، شهدت دول الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، سقوط عدد من الطائرات المسيّرة الروسية والأوكرانية داخل أراضيها.