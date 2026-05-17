عربي-دولي

بغداد ترفض محاور الصراع: لا اعتداء من أراضي العراق

Lebanon 24
17-05-2026 | 23:36
بغداد ترفض محاور الصراع: لا اعتداء من أراضي العراق
أكد الجيش العراقي أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول أخرى أو التدخل في شؤونها، مشدداً على الالتزام بتوحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية، إن تعزيز الأمن القومي يقوم على "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون"، باعتبار ذلك خطوة أساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن المنهاج الوزاري يتضمن إجراءً تنظيمياً لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، بحيث تخضع كل التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد.

وشدد النعمان على أن العراق يعتمد خيار الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، من خلال دبلوماسية وقائية تقوم على علاقات متوازنة، وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الآخرين.

وأضاف أن الرؤية الأمنية تشمل تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة بالتقنيات الحديثة، بالتوازي مع جهد استخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها. (روسيا اليوم)

