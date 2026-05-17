كيم يدعو كبار القادة العسكريين لتحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى "حصن منيع"

طالب الزعيم الكوري كبار العسكريين بتعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى "حصن منيع" في مواجهة ما وصفه بـ"العدو".وقالت الشمالية إن كيم أصدر هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق والألوية في الجيش، مؤكدا ضرورة رفع جاهزية الوحدات الأمامية وتعزيز قدراتها العسكرية والتقنية.وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى "تغيير كبير" في جهود الردع وتحديث الاستراتيجية العسكرية بما يمنع اندلاع الحرب.