Advertisement

وأضاف، في تصريح لوكالة "نوفوستي":"هاجم مشغلو الطائرات المسيرة الروسية ملجأ تابعا لمجموعة من القوات المسلحة ، وأصيب عدد من الجنود الأوكرانيين في الهجوم".وأضاف أكشورين: "كان هناك جنديان سالمان وجريحان، وقد أطلقوا النار على زملائهم ببساطة، حتى لا يضطروا إلى سحب الجرحى، ثم انسحبوا دون اكتراث".وأوضح أن مسلحي القوات الأوكرانية يقتلون أيضا رفاقهم بطائرات مسيرة هجومية إذا حاولوا الاستسلام.هذا وأكد حاكم دونيتسك أن وحدات الجيش تقدمت في محور كونستانتينوفكا وقطاع كراماتورسك، فيما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في اتجاه .