الإعدام في 2025.. أعلى حصيلة عالمية منذ 1981 وهذه الدول تتصدر!

Advertisement

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، أنييس كالامار، إن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة محدودة من الدول التي تواصل تنفيذ الإعدامات رغم الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاء هذه العقوبة.وحددت المنظمة دولاً بينها وإيران وكوريا الشمالية وسنغافورة والولايات المتحدة، معتبرة أنها تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف وقمع وإظهار قوة الدولة ضد الفئات الضعيفة والمهمشة.وبحسب التقرير، نفذت وحدها ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2024، فيما وصفت المنظمة الصين بأنها "الجلاد في العالم"، مشيرة إلى تنفيذ آلاف الإعدامات هناك خلال 2025.وأوضحت المنظمة أن إجمالي الإعدامات ارتفع بنسبة 78 في المئة مقارنة بعام 2024، حين وثقت ما لا يقل عن 1518 عملية إعدام.وقالت منظمة "العفو الدولية" إن جرائم المخدرات شكّلت عاملاً رئيسياً في توسيع استخدام العقوبة، إذ ارتبطت 1257 حالة، أي 46 في المئة من الإعدامات المعلنة، بقضايا مخدرات.وفي المقابل، أشارت المنظمة إلى استمرار التقدم في مسار الإلغاء، إذ ارتفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من 16 دولة عام 1977 إلى 113 دولة حالياً، فيما ألغت أكثر من ثلثي دول العالم العقوبة قانوناً أو عملياً. (روسيا اليوم)