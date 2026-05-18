24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
عربي-دولي
تل أبيب وواشنطن قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران.. مصدر إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
18-05-2026
|
01:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر إسرائيلي لهيئة البث
الإسرائيلية
"كان"، أن الهجمات
القادمة
على
إيران
ستتم عبر عمليات مشتركة بين الجيشين
الإسرائيلي
والأميركي، لافتا إلى أن هذا سيتم في حال موافقة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، على استئناف الهجمات.
وتابع المصدر أن
إسرائيل
تضع ضمن أهدافها المحتملة استهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران.
وأمس الأحد، أجرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس
ترامب
استمر أكثر من نصف ساعة، بحثا خلاله احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
وأفاد المصدر الإسرائيلي بأن هناك استعداداً داخل إسرائيل لاستئناف القتال، إلا أن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بموقف الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب.
إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد
الإيراني
، يعارض تقديم أي تنازلات في المفاوضات مع
الولايات المتحدة
، ويقود
التيار
المتشدد داخل القيادة
الإيرانية
.
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي من إيران
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي من إيران
18/05/2026 11:06:26
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
18/05/2026 11:06:26
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
18/05/2026 11:06:26
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات بمناطق في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات بمناطق في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني
18/05/2026 11:06:26
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة إيران تضرب بريطانيا من باب الاقتصاد
Lebanon 24
أزمة إيران تضرب بريطانيا من باب الاقتصاد
04:01 | 2026-05-18
18/05/2026 04:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تؤكد: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية
Lebanon 24
طهران تؤكد: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية
04:00 | 2026-05-18
18/05/2026 04:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل وهو يسير مع كائن فضائي.. منشورات لترامب تُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
أطل وهو يسير مع كائن فضائي.. منشورات لترامب تُثير الجدل (صور)
03:41 | 2026-05-18
18/05/2026 03:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ذخائر أميركية إلى إسرائيل.. واستعدادات لاحتمال عودة الحرب
Lebanon 24
ذخائر أميركية إلى إسرائيل.. واستعدادات لاحتمال عودة الحرب
02:54 | 2026-05-18
18/05/2026 02:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
Lebanon 24
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
02:52 | 2026-05-18
18/05/2026 02:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
05:00 | 2026-05-17
17/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:01 | 2026-05-18
أزمة إيران تضرب بريطانيا من باب الاقتصاد
04:00 | 2026-05-18
طهران تؤكد: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية
03:41 | 2026-05-18
أطل وهو يسير مع كائن فضائي.. منشورات لترامب تُثير الجدل (صور)
02:54 | 2026-05-18
ذخائر أميركية إلى إسرائيل.. واستعدادات لاحتمال عودة الحرب
02:52 | 2026-05-18
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
02:17 | 2026-05-18
فيديو مروّع.. تصادم بين مقاتلتين أميركيتين وتحطمهما
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 11:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
