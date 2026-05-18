تل أبيب وواشنطن قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران.. مصدر إسرائيلي يكشف

كشف مصدر إسرائيلي لهيئة البث "كان"، أن الهجمات على ستتم عبر عمليات مشتركة بين الجيشين والأميركي، لافتا إلى أن هذا سيتم في حال موافقة الرئيس الأميركي ، على استئناف الهجمات.وتابع المصدر أن تضع ضمن أهدافها المحتملة استهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران.وأمس الأحد، أجرى بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس استمر أكثر من نصف ساعة، بحثا خلاله احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.وأفاد المصدر الإسرائيلي بأن هناك استعداداً داخل إسرائيل لاستئناف القتال، إلا أن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بموقف الرئيس الأميركي ترامب.إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد ، يعارض تقديم أي تنازلات في المفاوضات مع ، ويقود المتشدد داخل القيادة .