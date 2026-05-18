تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب وواشنطن قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران.. مصدر إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
18-05-2026 | 01:01
A-
A+
تل أبيب وواشنطن قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران.. مصدر إسرائيلي يكشف
تل أبيب وواشنطن قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران.. مصدر إسرائيلي يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الهجمات القادمة على إيران ستتم عبر عمليات مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، لافتا إلى أن هذا سيتم في حال موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على استئناف الهجمات.
Advertisement

وتابع المصدر أن إسرائيل تضع ضمن أهدافها المحتملة استهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران.

وأمس الأحد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ترامب استمر أكثر من نصف ساعة، بحثا خلاله احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأفاد المصدر الإسرائيلي بأن هناك استعداداً داخل إسرائيل لاستئناف القتال، إلا أن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، يعارض تقديم أي تنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويقود التيار المتشدد داخل القيادة الإيرانية.



مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي من إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات بمناطق في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:41 | 2026-05-18
Lebanon24
02:54 | 2026-05-18
Lebanon24
02:52 | 2026-05-18
Lebanon24
02:17 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24