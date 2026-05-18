فيروس "هانتا" يجتاح القوات الاوكرانية.. إليكم التفاصيل

وقال المصدر إن مواقع القوات الأوكرانية في قطاع سومي تعاني من ظروف صحية سيئة، مشيراً إلى أن الطبيبة الأوكرانية سيمينوفا أكدت انتشار على نطاق واسع بين الجنود في المنطقة.وكانت قد أفادت سابقاً بأن عسكريين أوكرانيين مصابين بفيروس "هانتا" لا يتلقون الرعاية الطبية، بسبب حظر ذلك من قبل قادة في مقاطعتي وسومي.كما تحدثت تقارير أمنية عن وفاة عدد من حرس الحدود الأوكرانيين في مقاطعة تشيرنيغيف جراء الإصابة بالفيروس.وينتقل فيروس "هانتا" أساساً عبر ملامسة القوارض المصابة أو فضلاتها أو بولها أو لعابها، ولا سيما عند انتشار جزيئات ملوثة في الهواء. ورغم تسجيل تفشيات له في وأوروبا، فإن انتقاله بين البشر يبقى نادراً، باستثناء "سلالة الأنديز" التي أظهرت أدلة على إمكانية انتقالها من شخص إلى آخر.