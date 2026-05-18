24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
عربي-دولي
فيروس "هانتا" يجتاح القوات الاوكرانية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-05-2026
|
01:46
A-
A+
أكد مصدر أمني روسي أن
فيروس
"هانتا" بدأ ينتشر بين أفراد القوات المسلحة
الأوكرانية
في
مقاطعة سومي
، عازياً ذلك إلى انتشار القوارض وسوء الصرف الصحي وضعف المناعة لدى العسكريين، بحسب
روسيا اليوم
.
وقال المصدر إن مواقع القوات الأوكرانية في قطاع سومي تعاني من ظروف صحية سيئة، مشيراً إلى أن الطبيبة الأوكرانية
إيرينا
سيمينوفا أكدت انتشار
الفيروس
على نطاق واسع بين الجنود في المنطقة.
وكانت
قوات الأمن
قد أفادت سابقاً بأن عسكريين أوكرانيين مصابين بفيروس "هانتا" لا يتلقون الرعاية الطبية، بسبب حظر ذلك من قبل قادة في مقاطعتي
خاركوف
وسومي.
كما تحدثت تقارير أمنية عن وفاة عدد من حرس الحدود الأوكرانيين في مقاطعة تشيرنيغيف جراء الإصابة بالفيروس.
وينتقل فيروس "هانتا" أساساً عبر ملامسة القوارض المصابة أو فضلاتها أو بولها أو لعابها، ولا سيما عند انتشار جزيئات ملوثة في الهواء. ورغم تسجيل تفشيات له في
آسيا
وأوروبا، فإن انتقاله بين البشر يبقى نادراً، باستثناء "سلالة الأنديز" التي أظهرت أدلة على إمكانية انتقالها من شخص إلى آخر.
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
وضع 41 أميركياً تحت المراقبة الصحيّة بسبب فيروس "هانتا"
معهد بحثي يكشف معلومة عن "فيروس هانتا"
فرنسا تدعو إلى تنسيق أوسع للبروتوكولات الصحية بالاتحاد الأوروبي بسبب فيروس "هانتا"
بالأرقام.. كم كلّفت حرب إيران الشركات العالمية؟
أزمة إيران تضرب بريطانيا من باب الاقتصاد
طهران تؤكد: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية
أطل وهو يسير مع كائن فضائي.. منشورات لترامب تُثير الجدل (صور)
ذخائر أميركية إلى إسرائيل.. واستعدادات لاحتمال عودة الحرب
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
