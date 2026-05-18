عربي-دولي

فيروس "هانتا" يجتاح القوات الاوكرانية.. إليكم التفاصيل

18-05-2026 | 01:46
فيروس هانتا يجتاح القوات الاوكرانية.. إليكم التفاصيل
أكد مصدر أمني روسي أن فيروس "هانتا" بدأ ينتشر بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، عازياً ذلك إلى انتشار القوارض وسوء الصرف الصحي وضعف المناعة لدى العسكريين، بحسب روسيا اليوم.
وقال المصدر إن مواقع القوات الأوكرانية في قطاع سومي تعاني من ظروف صحية سيئة، مشيراً إلى أن الطبيبة الأوكرانية إيرينا سيمينوفا أكدت انتشار الفيروس على نطاق واسع بين الجنود في المنطقة.

وكانت قوات الأمن قد أفادت سابقاً بأن عسكريين أوكرانيين مصابين بفيروس "هانتا" لا يتلقون الرعاية الطبية، بسبب حظر ذلك من قبل قادة في مقاطعتي خاركوف وسومي.

كما تحدثت تقارير أمنية عن وفاة عدد من حرس الحدود الأوكرانيين في مقاطعة تشيرنيغيف جراء الإصابة بالفيروس.

وينتقل فيروس "هانتا" أساساً عبر ملامسة القوارض المصابة أو فضلاتها أو بولها أو لعابها، ولا سيما عند انتشار جزيئات ملوثة في الهواء. ورغم تسجيل تفشيات له في آسيا وأوروبا، فإن انتقاله بين البشر يبقى نادراً، باستثناء "سلالة الأنديز" التي أظهرت أدلة على إمكانية انتقالها من شخص إلى آخر.
