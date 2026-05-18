24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
عربي-دولي
موسكو تدمر 3124 مسيّرة أوكرانية وتشن هجوما على أوديسا
Lebanon 24
18-05-2026
|
01:52
اعترضت
روسيا
ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت
وكالة الإعلام الروسية
نقلا عن بيانات لوزارة الدفاع.
وقالت الوكالة بعد جمع البيانات إن معظم الطائرات المسيّرة تم إسقاطها في 13 و17 أيار، إذ تم تدمير 572 و1054 طائرة على الترتيب.
وقال مسؤولون محليون أمس الأحد إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، منهم 3 في منطقة
موسكو
، بعد أن شنت
أوكرانيا
أكبر هجوم ليلي بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ أكثر من عام.
وفي
كييف
، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الإثنين إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد.
وفي أوديسا التي تضم أحد أهم موانئ التصدير على
البحر الأسود
، قال رئيس
الإدارة العسكرية
المحلية سيرجي ليساك على
تلغرام
إن الطائرات المسيرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل يبلغ من العمر 59 عاما.
