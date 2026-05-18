موسكو تدمر 3124 مسيّرة أوكرانية وتشن هجوما على أوديسا

اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت نقلا عن بيانات لوزارة الدفاع.وقالت الوكالة بعد جمع البيانات إن معظم الطائرات المسيّرة تم إسقاطها في 13 و17 أيار، إذ تم تدمير 572 و1054 طائرة على الترتيب.وقال مسؤولون محليون أمس الأحد إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، منهم 3 في منطقة ، بعد أن شنت أكبر هجوم ليلي بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ أكثر من عام.وفي ، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الإثنين إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد.وفي أوديسا التي تضم أحد أهم موانئ التصدير على ، قال رئيس المحلية سيرجي ليساك على إن الطائرات المسيرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل يبلغ من العمر 59 عاما.