تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو تدمر 3124 مسيّرة أوكرانية وتشن هجوما على أوديسا

Lebanon 24
18-05-2026 | 01:52
A-
A+
موسكو تدمر 3124 مسيّرة أوكرانية وتشن هجوما على أوديسا
موسكو تدمر 3124 مسيّرة أوكرانية وتشن هجوما على أوديسا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعترضت روسيا ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيانات لوزارة الدفاع. 
Advertisement

وقالت الوكالة بعد جمع البيانات إن معظم الطائرات المسيّرة تم إسقاطها في 13 و17 أيار، إذ تم تدمير 572 و1054 طائرة على الترتيب.

وقال مسؤولون محليون أمس الأحد إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، منهم 3 في منطقة موسكو، بعد أن شنت أوكرانيا أكبر هجوم ليلي بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ أكثر من عام.

وفي كييف، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الإثنين إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد.

وفي أوديسا التي تضم أحد أهم موانئ التصدير على البحر الأسود، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرجي ليساك على تلغرام إن الطائرات المسيرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل يبلغ من العمر 59 عاما.
 
مواضيع ذات صلة
روسيا تُسقط 24 مسيّرة أوكرانية وتلحق أضرارا بميناء أوديسا
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو: أنظمةالدفاع الجوي تدمر مسيرة كانت تتجه نحو العاصمة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يدمر مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم موسكو: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الإعلام الروسية

الإدارة العسكرية

البحر الأسود

وزارة الدفاع

رئيس الإدارة

أوكرانيا

جنوب شرق

تلغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:05 | 2026-05-18
Lebanon24
04:01 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:41 | 2026-05-18
Lebanon24
02:54 | 2026-05-18
Lebanon24
02:52 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24