ألمانيا تدعو إلى إنهاء حرب إيران عبر إطار مجموعة السبع

وقال لارس كلينغبايل إن مجموعة السبع تُعد الإطار الأنسب لبحث سبل إنهاء هذه الحرب بشكل مستدام.واعتبر كلينغبايل أن النزاع ، إلى جانب القيود المفروضة على مضيق "هرمز"، يشكلان خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي.ومن المقرر أن يتوجه الوزير للمشاركة في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، والممتد على يومي الاثنين والثلاثاء.وقال كلينجبايل: "مسارنا كأوروبيين لا يزال واضحاً.. نعتمد على التعاون بدلاً من المواجهة... نعتمد على الشراكات والموثوقية والتجارة المفتوحة وقوة سيادة القانون".وقال إن الأزمات في الآونة الأخيرة تؤكد ضرورة أن تصبح ألمانيا وأوروبا أكثر استقلالية ومتانة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام والطاقة وسلاسل التوريد.وأضاف أن من المقرر أيضاً إجراء محادثات في مع وزراء مالية البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا في محاولة لتوسيع نطاق الشراكات الدولية، لافتاً إلى أن ألمانيا لن تسمح لأزمة الشرق الأوسط بأن تصرف الانتباه عن حرب مع .