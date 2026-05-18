عربي-دولي

فيديو مروّع.. تصادم بين مقاتلتين أميركيتين وتحطمهما

18-05-2026 | 02:17
فيديو مروّع.. تصادم بين مقاتلتين أميركيتين وتحطمهما
تحوّل عرض جوي في قاعدة "ماونتن هوم" العسكرية بولاية أيداهو الأميركية إلى حادث خطير، بعدما اصطدمت مقاتلتان من طراز "إي أيه-18 جي" في الجو أمام الحضور، خلال مشاركتهما في عرض "غان فايترز سكايز".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرتين وهما تنفذان مناورات استعراضية، قبل أن تقتربا من بعضهما بشكل خطير وتصطدما في الجو، وسط ذهول المتابعين داخل القاعدة.

وبعد ثوانٍ من التصادم، قفز أفراد الطاقم بالمظلات من الطائرتين، وتمكنوا من الهبوط بسلام في محيط القاعدة، فيما ظهرت أعمدة الدخان وأجزاء من الحطام في السماء.
 
وأكدت تقارير أميركية نجاة جميع الطيارين، من دون إعلان رسمي حتى الآن عن تسجيل إصابات خطيرة.

ووفق صحيفة "أيداهو ستيتسمان"، وقع الحادث خلال مناورات جوية على ارتفاع منخفض نسبياً داخل القاعدة التابعة لسلاح الجو الأميركي.

وتُعد طائرة "إي أيه-18 جي" نسخة متطورة من "إف/أيه-18 إف"، وتستخدمها البحرية الأميركية في مهام الحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، خصوصاً بعد ظهور المظلات في السماء عقب التصادم مباشرة.
ولم تصدر البحرية الأميركية أو القوات الجوية بياناً تفصيلياً حول أسباب الحادث، إلا أنه من المتوقع فتح تحقيق عسكري لتحديد ملابساته وحجم الأضرار.
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
