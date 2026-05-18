|
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
عربي-دولي
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
Lebanon 24
18-05-2026
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهدت
الصين
، الاثنين، بمواصلة اتخاذ موقف "صارم" ضد الاستخدام غير القانوني لأنظمة
التحكم في
طيران الطائرات المسيّرة، محذرة من أن هذه الممارسات تشكل خطراً على
الأمن العام
والوطني.
وذكرت وكالة "شينخوا" أن
وزارة الأمن العام
أكدت أن الشرطة ستواصل ملاحقة هذه المخالفات وفقاً للقانون.
وحذرت الوزارة من أن تقديم خدمات خاصة لإزالة قيود مناطق حظر الطيران أو حدود الارتفاع لأصحاب الطائرات المسيّرة قد يشكل جريمة جنائية.
كما كشفت عن 10 حالات استخدم فيها أشخاص وسائل تقنية لمساعدة آخرين على تجاوز قيود الطيران بشكل غير قانوني، سواء عبر تخطي حدود الارتفاع ومناطق الحظر، أو التلاعب بإعدادات الحمولة المحددة من المصنع، بهدف تحقيق "ربح غير مشروع".
وخضع جميع المشتبه بهم في هذه
القضايا
لإجراءات جنائية إلزامية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وبحسب خبراء، فإن إزالة قيود الارتفاع عن الطائرات المسيّرة قد يسمح لها بدخول مسارات الطيران المدني والتسبب بحوادث خطيرة، فيما قد يؤدي تعطيل القيود الجغرافية إلى دخولها مناطق محظورة، بينها مناطق عسكرية، بما يهدد بتسريب
أسرار الدولة
.
الصين تُطور تقنية لشحن الطائرات المسيّرة لاسلكياً
تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها
