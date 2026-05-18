الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة

وذكرت وكالة "شينخوا" أن أكدت أن الشرطة ستواصل ملاحقة هذه المخالفات وفقاً للقانون.وحذرت الوزارة من أن تقديم خدمات خاصة لإزالة قيود مناطق حظر الطيران أو حدود الارتفاع لأصحاب الطائرات المسيّرة قد يشكل جريمة جنائية.كما كشفت عن 10 حالات استخدم فيها أشخاص وسائل تقنية لمساعدة آخرين على تجاوز قيود الطيران بشكل غير قانوني، سواء عبر تخطي حدود الارتفاع ومناطق الحظر، أو التلاعب بإعدادات الحمولة المحددة من المصنع، بهدف تحقيق "ربح غير مشروع".وخضع جميع المشتبه بهم في هذه لإجراءات جنائية إلزامية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.وبحسب خبراء، فإن إزالة قيود الارتفاع عن الطائرات المسيّرة قد يسمح لها بدخول مسارات الطيران المدني والتسبب بحوادث خطيرة، فيما قد يؤدي تعطيل القيود الجغرافية إلى دخولها مناطق محظورة، بينها مناطق عسكرية، بما يهدد بتسريب .