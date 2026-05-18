ذخائر أميركية إلى إسرائيل.. واستعدادات لاحتمال عودة الحرب

أفادت قناة تلفزيونية إسرائيلية عن ان عشرات طائرات الشحن المحمّلة بالذخائر هبطت في تل أبيب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، فإن الذخائر وصلت على متن طائرات شحن أميركية آتية من قواعد في ألمانيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشحنات تأتي ضمن استعدادات أميركية مستمرة لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجّه، الأحد، تهديدات جديدة إلى طهران، قائلاً إنه "لن يبقى شيء" من البلاد إذا لم تتحرك بسرعة.
وسبق لترامب أن كتب في منشور واسع التداول أن "حضارة بأكملها ستموت" إذا لم توافق إيران على اتفاق مع الولايات المتحدة.