أطل وهو يسير مع كائن فضائي.. منشورات لترامب تُثير الجدل (صور)

قام الرئيس الأميركي بالخروج عن المألوف بسلسلة من المنشورات الغريبة، تضمنت صوراً ومقاطع مُولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يقود حربا فضائية، حيث يعلن " "، ثم وهو يسير مع كائن فضائي على ما يبدو.

Advertisement

وبحسب تقرير إعلامي، أمضى مساء أمس الأحد في نشر سيل من الصور والفيديوهات المعدلة بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال"، بالتزامن مع هجمات حادة شنها ضد خصومه السياسيين.



وفي إحدى الصور، ظهر ترامب جالساً داخل مركز قيادة مستقبلي يطل على الأرض من الفضاء، بينما يضغط على زر أحمر، وخلفه شاشة تعرض سحابة نووية عملاقة وكلمات "تم تدمير الهدف".



كما أعاد نشر الصورة نفسها مع عبارة "القوة الفضائية"، في إشارة إلى الفرع العسكري الذي أنشأه خلال ولايته الأولى.



ونشر ترامب أيضاً صوراً أخرى ظهر فيها وهو يقود معركة فضائية بين أقمار صناعية، أو يسير أمام تشكيلات من الروبوتات العسكرية، إضافة إلى صورة تجمعه مع كائن فضائي عارٍ في ما بدا أنه موقع عسكري.



وأشار التقرير إلى أن لم يرد على طلبات التعليق بشأن هذه المنشورات، التي أثارت تفاعلاً واسعاً على .



