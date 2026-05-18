صورة لافتة من الفضاء.. بريطانيا تخسر وهجها الليلي تدريجياً

كشفت تحليلات حديثة لبيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية " "عن تراجع ملحوظ في الإضاءة الليلية في خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس تغيرات واسعة في أنماط استهلاك الطاقة والنشاط .

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية "نيتشر"، على بيانات القمر الصناعي "بلاك ماربل" التابع لـ"ناسا"، والتي أظهرت أن مشهد الإضاءة الصناعية عالمياً لا يسير باتجاه واحد، بل يشهد تحولات متباينة بين مناطق ترتفع فيها مستويات الإضاءة وأخرى تتراجع فيها في الوقت نفسه.

وبحسب النتائج، ارتفع إجمالي الإشعاع الليلي عالمياً بنحو 34 في المئة بين عامي 2014 و2022، إلا أن هذا الارتفاع ترافق مع فروقات واضحة بين الدول والمناطق.

وفي ، سجّلت بريطانيا انخفاضاً في شدة الإضاءة الليلية بنسبة 22 في المئة، إلى جانب وهولندا، ما يعكس تأثير سياسات ترشيد الطاقة، واعتماد مصابيح "ليد" الموفّرة، فضلاً عن تداعيات أزمات الطاقة التي شهدتها القارة في السنوات الماضية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التغيّرات لا ترتبط بعامل واحد، بل تأتي نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وتقنية وبيئية، من بينها التوسع العمراني في بعض المناطق، مقابل خفض الإضاءة في مناطق أخرى ضمن جهود الحد من التلوث الضوئي وتقليل استهلاك الكهرباء.

وأكد العلماء أن خرائط الإضاءة الليلية لم تعد تقتصر على إظهار السطوع أو الظلام، بل تحوّلت إلى أداة دقيقة لرصد النشاط البشري والتحولات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

وأوضحوا أن مراقبة الإضاءة الليلية من الفضاء باتت وسيلة فعّالة لمتابعة التغيرات العالمية بشكل شبه فوري، بما يشمل أنماط الحياة والهجرة والأزمات الاقتصادية وتأثير السياسات البيئية الحديثة.