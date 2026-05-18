بالفيديو.. هكذا هاجم الجيش الإسرائيلي "أسطول الحرية" في عرض البحر

بدأ الجيش اعتراض سفن "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، حيث طلبت البحرية من الناشطين إيقاف محركات السفن والمراكب.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جرت عمليات الاعتراض قبالة سواحل ، على بعد مئات الكيلومترات، فيما بدأت البحرية السيطرة على سفن الأسطول تمهيداً لنقل النشطاء إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم، ثم إلى ميناء أسدود.وأفاد مراسل " " عن أن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من الأسطول وطلبت وقف المحركات، بينما نقل عن مصدر في "أسطول الصمود" أن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف بقية الأسطول عن التوجه إلى غزة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اعتقل نشطاء من زوارق تقود الأسطول، مشيرة إلى اعتقال نحو 100 مشارك قادمين من .كما أوضحت أن عملية السيطرة على كل سفن الأسطول قد تستغرق ساعات عدة، وربما تمتد حتى يوم غد.وفي بيان لمنظمي "أسطول الصمود"، أكدوا أن سفناً عسكرية اعترضت الأسطول، وأن قوات إسرائيلية صعدت على متن قواربهم "على مرأى من الجميع".وطالب المنظمون بتأمين ممر آمن لمهمتهم الإنسانية والقانونية والسلمية، داعين الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بـ"أعمال القرصنة" الهادفة إلى الإبقاء على الحصار المفروض على غزة.