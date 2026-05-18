هرمز يهزّ عرش البترودولار

18-05-2026 | 04:32
هرمز يهزّ عرش البترودولار
تضع الحرب الدائرة حول إيران والاضطرابات في مضيق هرمز النظام العالمي لتجارة النفط أمام اختبار قاسٍ، بعدما بقي لعقود طويلة محكوماً إلى حدّ كبير بهيمنة الدولار الأميركي. فالمضيق، الذي يُعدّ واحداً من أهم ممرات الطاقة في العالم، لم يعد مجرد طريق بحري للناقلات، بل تحوّل إلى نقطة ضغط سياسية ومالية تطال أسعار النفط، وكلفة الشحن، وطريقة تسوية الصفقات بين المنتجين والمستوردين.
ومنذ تصاعد التوتر، تأثرت تدفقات النفط الخليجية بشكل واضح، خصوصاً في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، وفي مقدمتها الدول الآسيوية. ومع استمرار المخاطر، بدأت دول كبرى مستوردة للطاقة تبحث عن طرق أكثر مباشرة، وأحياناً أقل شفافية، لضمان استمرار الإمدادات من المنتجين الخليجيين أو عبر وسطاء إقليميين.

وتشير المعطيات إلى اتساع استخدام قنوات غير تقليدية في تجارة النفط، تشمل ترتيبات غير مباشرة، وآليات تقلل من وضوح حركة الشحنات، وصيغ دفع بديلة. كما وردت تقارير عن عبور بعض الناقلات مضيق هرمز مع إيقاف أنظمة التتبع، في انعكاس لمخاوف أمنية متزايدة ورغبة في تجنب التدخلات الجيوسياسية.

هذه التطورات تعني أن تجارة النفط تتحرك تدريجياً من السوق المفتوحة ذات القواعد الواضحة إلى مسارات أكثر تفاوضاً وسياسية، حيث تصبح العلاقات بين الدول، لا السعر وحده، عاملاً حاسماً في تأمين الطاقة.

في المقابل، تتجه دول تعتمد بكثافة على نفط الخليج إلى توسيع الاتفاقات الثنائية مع منتجي الشرق الأوسط، بهدف تثبيت الإمدادات على المدى الطويل. وغالباً ما تقوم هذه الصفقات على تفاهمات بين الحكومات، لا على عمليات شراء تقليدية عبر الأسواق المفتوحة، بما يسمح للمستوردين بتخفيف تعرضهم لتقلبات الأسعار ومخاطر العبور في الممرات البحرية الحساسة.

وتبرز في هذا السياق مؤشرات إلى أن بعض الترتيبات قد تشمل تسويات بعملات غير الدولار أو صيغاً قريبة من المقايضة، رغم أن معظم تجارة النفط العالمية لا تزال تعتمد على الدولار والمعايير السعرية المعروفة.

وهنا يظهر الضغط الأكبر على ما يُعرف بنظام البترودولار، أي البنية التي ربطت لعقود تجارة النفط العالمية بالعملة الأميركية. فالاضطرابات الحالية لا تعني نهاية هذا النظام، لكنها تسرّع النقاش حول بدائل جزئية في الدفع والتسوية. وقد بدأت بعض الاقتصادات الناشئة اختبار التعامل بالعملات المحلية في صفقات الطاقة، كما فعلت الهند والإمارات سابقاً في بعض المعاملات الثنائية.

لكن التحول لن يكون انقلاباً مفاجئاً على الدولار، بل على الأرجح تفككاً تدريجياً في النظام القائم. فقد تظهر منظومة مختلطة تضم التسعير بالدولار، واتفاقات دفع ثنائية بعملات محلية، وعقود إمداد تفاوضية بين الدول. وهذا النوع من التشظي قد يقلل شفافية الأسواق، ويرفع تقلبات الأسعار، لأن جزءاً أكبر من التجارة سيجري خارج القنوات الموحدة والعميقة التي اعتادها السوق العالمي.

وتبقى أهمية مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة. فأي اضطراب في هذا الممر ينعكس فوراً على أسعار النفط، وتكاليف النقل، وسلاسل الإمداد الصناعية. لذلك، باتت الدول المستوردة تضع أمن الطاقة في مقدمة أولوياتها، عبر العقود الطويلة، والمخزونات الاستراتيجية، والانخراط الدبلوماسي المباشر مع المنتجين.

جيوسياسياً، تعزز الأزمة موقع إيران بوصفها لاعباً قادراً على التأثير في أحد أخطر الاختناقات البحرية في العالم، كما تزيد أهمية الدول الخليجية المنتجة في رسم اتجاهات الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، تُظهر الأزمة أن الولايات المتحدة لا تزال قوة مركزية في الطاقة والمال، حتى مع بدء بعض أجزاء النظام العالمي بالبحث عن تنويع بطيء في طرق التجارة والتسوية.

الخلاصة أن ما يجري في مضيق هرمز ليس أزمة عبور نفطي فقط، بل إشارة إلى تحوّل أعمق في إدارة الطاقة عالمياً. فالمخاطر الجيوسياسية لم تعد عاملاً خارجياً يطرأ على السوق، بل أصبحت جزءاً من بنية التسعير والتجارة نفسها. وبينما سيبقى الدولار لاعباً رئيسياً، فإن السوق النفطية التي كانت موحدة وشفافة نسبياً قد تدخل مرحلة أكثر تفتتاً، حيث تتقدم الصفقات السياسية، وتتراجع قواعد السوق المفتوحة. (modern diplomacy)
