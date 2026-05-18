باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلاً إلى الجانب الأميركي.. مصدر يكشف

كشف مصدر باكستاني أن بلاده أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلاً إلى الجانب الأميركي.وأوضح المصدر اليوم الاثنين أن المقترح المعدل أرسل ليل أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة .كما أضاف قائلاً لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها "ليس لدينا الكثير من الوقت".إلى ذلك، كشف أن البلدين "يواصلان تغيير شروطهما".بالتزامن، شدد المتحدث باسم الخارجية ، بقائي على أن مطالب في المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج ورفع الغربية.في حين أكد الرئيس الأميركي أن "الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق".كما اعتبر أن "طهران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود"، وفق تعبيره.