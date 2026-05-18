عربي-دولي
بغداد : لن نكون ممراً أو منطلقا للاعتداء على دول أخرى
Lebanon 24
18-05-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد الناطق باسم
القائد العام
للقوات المسلحة
العراقية
،
صباح النعمان
، على أن بلاده لن تسمح بأن تكون أراضيها ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى.
وأكد تبني
العراق
، الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية لحماية الاستقرار الداخلي، وفق ما نقلت
وكالة الأنباء
"واع".
كما أشار إلى أن "تعزيز
الأمن القومي
يكون عبر الالتزام بحزم في موضوع حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون".
ولفت إلى أنه "يندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة". وبين أن "المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة، وفق التقنيات الحديثة، وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف
مكافحة الإرهاب
والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها".
كذلك جدد التأكيد على أن "الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي".
