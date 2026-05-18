بغداد : لن نكون ممراً أو منطلقا للاعتداء على دول أخرى

Advertisement

شدد الناطق باسم للقوات المسلحة ، ، على أن بلاده لن تسمح بأن تكون أراضيها ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى.وأكد تبني ، الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية لحماية الاستقرار الداخلي، وفق ما نقلت "واع".كما أشار إلى أن "تعزيز يكون عبر الالتزام بحزم في موضوع حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون".ولفت إلى أنه "يندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة". وبين أن "المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة، وفق التقنيات الحديثة، وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها".كذلك جدد التأكيد على أن "الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي".