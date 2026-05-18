عربي-دولي
تبلغ من العمر 30 عاماً... من هي مساعدة ترامب الجميلة؟
Lebanon 24
18-05-2026
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت الأضواء مؤخرًا على مارغو مارتن البالغة من العمر 30 عامًا، وهي المساعدة الخاصة والمستشارة الإعلامية للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى
الصين
.
وتنحدر مارتن من مدينة آدا في ولاية أوكلاهوما، ودرست في جامعة
تكساس
المسيحية
قبل أن تبدأ مسيرتها في التواصل السياسي عام 2019 كمساعدة إعلامية مبتدئة في
البيت الأبيض
.
وجاءت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها عندما اختارت البقاء مع
ترامب
بعد خسارته انتخابات 2020، وانتقلت معه إلى فلوريدا لإدارة مكتبه الانتقالي، في وقت انسحب فيه الكثير من المسؤولين.
وتقديراً لجهودها، تمت ترقيتها لاحقاً لتصبح مديرة الاتصالات الإقليمية لـ "لجنة إنقاذ أميركا"، ومع عودة ترامب للرئاسة، تولت منصب المساعدة الخاصة للمستشار الإعلامي.
وتلعب مارتن دوراً محورياً في استراتيجية ترامب الرقمية وتُلقب بـ "آلة المؤثرين".
وتتولى مهام توثيق كواليس تحركاته، وإخراج مقاطع الفيديو عالية المستوى عبر هاتفها، بالإضافة إلى إدارة الحسابات الرسمية للحملة مثل @TeamTrump.
وأثنى عليها ترامب ووصفها بـ "أجمل مصورة في العالم"، حيث تحقق المقاطع التي تنشرها ملايين المشاهدات.
وتضاعفت مسؤولياتها مؤخراً لتغطية غياب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، المتواجدة في إجازة أمومة.
وغالباً ما يخطئ الجمهور ووسائل الإعلام في التمييز بينها وبين السيّدة الأولى ميلانيا ترامب بسبب التشابه الكبير في المظهر؛ إذ تسببت ذات مرة في إثارة جدل واسع عندما ظهرت بنظارات داكنة في محكمة ميامي، لدرجة أن مذيع شبكة "فوكس نيوز" أعلن بالخطأ أنها ميلانيا قبل أن تبث القناة اعتذاراً وتصحيحاً بعد 15 دقيقة.
أما عن حياتها الشخصية، فتحافظ مارتن على خصوصيتها، مع الإشارة إلى أن شقيقتها ماركي تعمل كمذيعة
أخبار
، بينما تلمح منشوراتها على "إنستغرام" إلى ارتباطها بلاعب اللاكروس السابق بروك سورينسن. (ار م نيوز)
وسائل الإعلام
