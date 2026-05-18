نيجيريا.. غارات أميركية تستهدف معاقل لـداعش

أعلنت الأميركية في إفريقيا، الإثنين، أنها شنت غارات ⁠جوية جديدة على مواقع لتنظيم "داعش" شمال شرقي ، الأحد، بالتنسيق مع الحكومة .

وذكرت أنّ العمليات لم تسفر عن ‌إصابات في صفوف القوات الأميركية أو النيجيرية.





وأعلن الرئيس الأميركي ‌ ‌ونظيره النيجيري أحمد تينوبو على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم "داعش"، في عملية نفذتها ‌قوات ⁠أميركية ونيجيرية البلاد، السبت.





وأضاف تينوبو أن القوات النيجيرية عملت بتنسيق وثيق ⁠مع الجيش الأميركي، ‌في ما وصفها بـ"عملية ⁠مشتركة جريئة تسدد ضربة قوية لصفوف تنظيم داعش".





وشكر ترامب الحكومة النيجيرية على اشتراكها ⁠في العملية، علماً أن ترامب كان اتهم نيجيريا سابقاً بعدم حماية من المسلحين المتشددين.