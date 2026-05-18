تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في إيران.. إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

Lebanon 24
18-05-2026 | 06:10
A-
A+
في إيران.. إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
في إيران.. إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إيران رسمياً عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعزز سيطرتها على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
Advertisement

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن الهيئة الجديدة التي يُشار إليها بـ"هيئة مضيق هرمز" ستتولى تنظيم وإدارة مرور السفن التجارية، بما في ذلك تخصيص مسارات ملاحية محددة، وفرض رسوم على الخدمات المتخصصة، وإصدار تصاريح العبور للسفن "المتعاونة".


وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن طهران أعدت "آلية احترافية جديدة" لإدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أنها ستُطبق بشكل يركز على السفن التجارية المتعاونة مع إيران، مع تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة.



وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة عقب الأحداث العسكرية الأخيرة، حيث تسعى طهران إلى تعزيز سيادتها على المضيق الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويُنظر إلى إنشاء الهيئة الجديدة كمحاولة لتحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى إدارة دائمة منظمة، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية جديدة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الإعلانات ردود فعل دولية واسعة، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً دولياً حيوياً يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الملاحة الحرة من دون قيود.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: طهران تُنشئ هيئة جديدة لإدارة عبور السفن لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: بدأنا في إنشاء ممر جديد بمضيق هرمز لتعزيز حرية التجارة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الإيراني: سنحوّل الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز إلى قانون
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: سننقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجلس الأعلى

الأمن القومي

مجلس الشورى

دول الخليج

الإيراني

الشورى

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-18
Lebanon24
09:54 | 2026-05-18
Lebanon24
09:42 | 2026-05-18
Lebanon24
09:28 | 2026-05-18
Lebanon24
09:00 | 2026-05-18
Lebanon24
08:53 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24