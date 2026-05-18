|
عربي-دولي
في إيران.. إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
Lebanon 24
18-05-2026
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
رسمياً عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعزز سيطرتها على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وبحسب بيان صادر عن
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
، فإن الهيئة الجديدة التي يُشار إليها بـ"هيئة مضيق هرمز" ستتولى تنظيم وإدارة مرور السفن التجارية، بما في ذلك تخصيص مسارات ملاحية محددة، وفرض رسوم على الخدمات المتخصصة، وإصدار تصاريح العبور للسفن "المتعاونة".
وقال رئيس لجنة
الأمن القومي
في
مجلس الشورى
الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن
طهران
أعدت "آلية احترافية جديدة" لإدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أنها ستُطبق بشكل يركز على السفن التجارية المتعاونة مع إيران، مع تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة عقب الأحداث العسكرية الأخيرة، حيث تسعى طهران إلى تعزيز سيادتها على المضيق الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات
النفط
العالمية.
ويُنظر إلى إنشاء الهيئة الجديدة كمحاولة لتحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى إدارة دائمة منظمة، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية جديدة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإعلانات ردود فعل دولية واسعة، خاصة من
الولايات المتحدة
ودول
الخليج
، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً دولياً حيوياً يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الملاحة الحرة من دون قيود.
