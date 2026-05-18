إنتهاء رحلة السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا".. وهذا مصير من بَقِيَ على متنها

رست السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" القاتل، في ميناء روتردام ، الإثنين، حيث ستخضع للتعقيم، لتنهي بذلك رحلة مضطربة وضعت السلطات الصحية الدولية في حالة تأهب.

وكانت السفينة "إم في هونديوس" تقل 25 من أفراد الطاقم واثنين من الطاقم الطبي عندما وصلت إلى روتردام، بعد إجلاء ركابها في أوقات سابقة.



وشاهد صحفي من وكالة "أسوشيتد برس" مغادري السفينة وهم يرتدون الكمامات على سطحها، بينما كانت هناك قاطرة وقارب شرطة هولندي يرافقان السفينة.



وأفادت السلطات أن الطاقم سيدخل فورا. (سكاي نيوز عربية)