"لا تستهدف أي دولة أخرى".. روسيا البيضاء تجري "تدريبات نووية"

أعلنت البيضاء، التي تستضيف أسلحة نووية روسية، اليوم الاثنين، إجراء تدريبات على استخدامها، وفقاً لوكالة " ".وذكرت الوزارة في بيان أن "الهدف من التدريبات هو رفع مستوى تدريب الأفراد، واختبار جاهزية للقيام بمهامها، وتنظيم عمليات قتالية من مواقع غير تقليدية".وذكرت أن هذه التدريبات لا تستهدف أخرى ولا تشكل تهديدا أمنيا في المنطقة.وأوضح أن تحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التي جرى نشرها في روسيا البيضاء.