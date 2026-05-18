أُوقِفَ شقيقه بسبب مواقفه السياسيّة... فنان سوريّ يُثير الجدل بتصريحاته

Advertisement

أثار الفنان السوري موجة واسعة من الجدل، بعدما أطلّ في فيديو أعلن فيه عن رفضه لأي انتماء ديني أو اجتماعي.وقال إنّ شقيقه لا يزال موقوفاً منذ 29 نيسان، بسبب منشور عبر " " انتقد فيه مظاهر الاحتفال والترف في مناطق "سلطة الأمر الواقع"، رغم استمرار معاناة السوريين داخل المخيمات.وقال النجار إن شقيقه المنحدر من مدينة مارع، عايش سنوات الحرب بكل تفاصيلها، وأصيب أكثر من مرة خلال المعارك ضدّ "داعش" والقصف الذي تعرضت له المدينة، قبل أن يتحوّل اليوم إلى "معتقل" على خلفية رأيه السياسيّ. (روسيا اليوم)